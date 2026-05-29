Із населених пунктів Святогірської громади евакуювали всіх дітей

У населених пунктах Святогірської громади, де діє примусова евакуація родин із дітьми, вдалося вивезти всіх неповнолітніх мешканців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

Дітей у зоні примусової евакуації не залишилося

Йдеться про населені пункти Маяківського старостату – Маяки, Пришиб, Сидорове, Тетянівку та Святогірськ. За словами Рибалкіна, наразі в цих населених пунктах не залишилося дітей, які підлягали примусовій евакуації.

Протягом травня із Святогірської громади евакуювали близько 200 мешканців. Лише за останній тиждень місяця небезпечну територію залишили 58 людей.

Попри евакуацію, безпекова ситуація в громаді залишається складною. Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти реактивною та ствольною артилерією, а також завдають ударів авіабомбами. Крім того, логістичні маршрути перебувають під контролем російських безпілотників.

Евакуація дітей на Донеччині триває

Загалом у травні з населених пунктів Донеччини, де оголошено примусову евакуацію родин із дітьми, вивезли 50 неповнолітніх. Із окремих районів Слов’янська евакуювали 20 дітей, із Дружківки – 19, із Сергіївки Андріївської громади – шістьох, а з Миколаївки – п’ятьох.

