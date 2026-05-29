Из населенных пунктов Святогорской громады эвакуировали всех детей

В населенных пунктах Святогорской громады, где проводится принудительная эвакуация семей с детьми, удалось вывезти всех несовершеннолетних жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин.

Детей в зоне принудительной эвакуации не осталось

Речь идет о населенных пунктах Маяковского старостата – Маяки, Пришиб, Сидорово, Тетяновка и Святогорск. По словам Рыбалкина, на данный момент в этих населенных пунктах не осталось детей, подлежащих принудительной эвакуации.

В течение мая из Святогорской громады эвакуировали около 200 жителей. Только за последнюю неделю месяца опасную территорию покинули 58 человек.

Несмотря на эвакуацию, ситуация с безопасностью в громаде остается сложной. Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты реактивной и ствольной артиллерией, а также наносят удары авиабомбами. Кроме того, логистические маршруты находятся под контролем российских беспилотников.

Эвакуация детей в Донецкой области продолжается

Всего в мае из населенных пунктов Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация семей с детьми, вывезли 50 несовершеннолетних. Из отдельных районов Славянска эвакуировали 20 детей, из Дружковки – 19, из Сергеевки Андреевской громады – шестерых, а из Николаевки – пятерых.

