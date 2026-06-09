В Славянске расширили принудительную эвакуацию детей: будут вывозить еще три микрорайона
В Славянске Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми. В нее включили микрорайоны Словкурорт, Черевковка и Химик.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.
За последние дни ранены трое детей
Соответствующий приказ сегодня был согласован с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий при Кабинете Министров Украины. Это вынужденная, но необходимая мера предосторожности. Ведь за последние дни у нас три раненых ребенка.
"Всего на начало июня в вышеупомянутых микрорайонах проживают 366 детей. Сейчас правоохранители уже начали подготовительную работу. С семьями, подпадающими под эвакуацию, проводятся беседы, предоставляются необходимые разъяснения", — говорится в сообщении.
Напомню, что каждый человек, который сейчас эвакуируется из Донецкой области по областной программе эвакуации, может получить материальную и гуманитарную помощь, психологическое и социальное сопровождение и т. д.
Наши семьи с детьми на сегодняшний день бесплатно принимают более безопасные области Украины
Кроме того, отдельные предложения предлагают благотворительные фонды.
"Покидать родной дом всегда сложно. Но взрослые должны принять взвешенное решение ради сохранения жизни и здоровья детей!" — подчеркнул Лях.
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Щовечора.
Молнії літають.
ФПВішок як мух в туалеті..
І дитячі голоси на вулиці.
Як таке може бути?