В Славянске расширили принудительную эвакуацию детей: будут вывозить еще три микрорайона

В Славянске Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми. В нее включили микрорайоны Словкурорт, Черевковка и Химик.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

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За последние дни ранены трое детей

Соответствующий приказ сегодня был согласован с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий при Кабинете Министров Украины. Это вынужденная, но необходимая мера предосторожности. Ведь за последние дни у нас три раненых ребенка.

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"Всего на начало июня в вышеупомянутых микрорайонах проживают 366 детей. Сейчас правоохранители уже начали подготовительную работу. С семьями, подпадающими под эвакуацию, проводятся беседы, предоставляются необходимые разъяснения", — говорится в сообщении.

Напомню, что каждый человек, который сейчас эвакуируется из Донецкой области по областной программе эвакуации, может получить материальную и гуманитарную помощь, психологическое и социальное сопровождение и т. д.

Наши семьи с детьми на сегодняшний день бесплатно принимают более безопасные области Украины

Кроме того, отдельные предложения предлагают благотворительные фонды.

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"Покидать родной дом всегда сложно. Но взрослые должны принять взвешенное решение ради сохранения жизни и здоровья детей!" — подчеркнул Лях.