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Новости Эвакуация из Донетчины
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В Славянске расширили принудительную эвакуацию детей: будут вывозить еще три микрорайона

В Донецкой области в зоне боевых действий до сих пор находятся несовершеннолетние

В Славянске Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми. В нее включили микрорайоны Словкурорт, Черевковка и Химик. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

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За последние дни ранены трое детей

Соответствующий приказ сегодня был согласован с Координационным штабом по проведению эвакуационных мероприятий при Кабинете Министров Украины. Это вынужденная, но необходимая мера предосторожности. Ведь за последние дни у нас три раненых ребенка.

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"Всего на начало июня в вышеупомянутых микрорайонах проживают 366 детей. Сейчас правоохранители уже начали подготовительную работу. С семьями, подпадающими под эвакуацию, проводятся беседы, предоставляются необходимые разъяснения", — говорится в сообщении.

Напомню, что каждый человек, который сейчас эвакуируется из Донецкой области по областной программе эвакуации, может получить материальную и гуманитарную помощь, психологическое и социальное сопровождение и т. д.

Наши семьи с детьми на сегодняшний день бесплатно принимают более безопасные области Украины

Кроме того, отдельные предложения предлагают благотворительные фонды.

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"Покидать родной дом всегда сложно. Но взрослые должны принять взвешенное решение ради сохранения жизни и здоровья детей!" — подчеркнул Лях.

Автор: 

дети (6880) эвакуация (2296) Донецкая область (12426) Краматорский район (1250) Славянск (2726)
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Неприступні укріплення Донбасу неможливо захопити! (якщо постійно заводити туди нову й нову піхоту)
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09.06.2026 18:36 Ответить
вивозимо ,евакуйовуємо , здаємо , шо і де відвайовуємо ?!!!
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09.06.2026 18:26 Ответить
Коли ночую в Слов'янську, вікно відкрите - це реальний оксюморон.
Щовечора.
Молнії літають.
ФПВішок як мух в туалеті..

І дитячі голоси на вулиці.
Як таке може бути?
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09.06.2026 18:27 Ответить
Штепа разом з верещучкою і шмигалем, дітей із Слов'янську отими шатлами вивозять, до себе додому??
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09.06.2026 18:33 Ответить
Життя в КраїніМрійЗЕленського стає все цікавіше ... особливо життя цікавішає в тих областях, де за Веселого Хлопчиська - майстра гри на піаніно без рук віддали під 90% голосів 21 квітня 2019 року!
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09.06.2026 18:45 Ответить
не під , а за 90...
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09.06.2026 18:47 Ответить
Вже давно потрібно було розуміти і думати куди переселяти людей.Потрібно повноцінне житло. !!Люди не розуміють що як і куди їхати.
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09.06.2026 18:50 Ответить
 
 