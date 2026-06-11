Почти 4 тысячи человек выехали из Донетчины за десять дней июня
С начала июня с подконтрольной Украине территории Донецкой области было эвакуировано около 3800 человек, в том числе почти 400 детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения Донецкой областной военной администрации.
Больше всего людей выехало из Краматорска и Славянска
Сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области проживают более 140 тысяч человек.
Больше всего жителей с начала месяца выехало из Краматорской громады – около 1800 человек. Еще примерно тысяча человек эвакуировались из Славянской громады.
Также продолжается эвакуация из Дружковки, Николаевки и Константиновки.
По данным ОВА, в зоне активных боевых действий остаются около 16 тысяч жителей, среди которых трое детей.
Всего на подконтрольной территории области проживают более 8 тысяч детей. Больше всего несовершеннолетних находится в Славянской и Краматорской громадах.
В зоне принудительной эвакуации остаются более 600 детей
С 9 июня в Донецкой области стартовал очередной этап принудительной эвакуации семей с детьми из отдельных населенных пунктов и улиц.
Сейчас в этих районах остаются 629 детей.
Параллельно продолжается расселение эвакуированных в более безопасных регионах Украины. За последние дни приют получили 92 человека, среди которых дети и маломобильные граждане.
Кроме того, в транзитных пунктах тестируют новый сервис, который позволяет людям заранее выбирать жилье из перечня доступных вариантов и бесплатно добираться до него.
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