Почти 4 тысячи человек выехали из Донетчины за десять дней июня

С начала июня с подконтрольной Украине территории Донецкой области было эвакуировано около 3800 человек, в том числе почти 400 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из сообщения Донецкой областной военной администрации.

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Больше всего людей выехало из Краматорска и Славянска

Сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области проживают более 140 тысяч человек.

Больше всего жителей с начала месяца выехало из Краматорской громады – около 1800 человек. Еще примерно тысяча человек эвакуировались из Славянской громады.

Также продолжается эвакуация из Дружковки, Николаевки и Константиновки.

По данным ОВА, в зоне активных боевых действий остаются около 16 тысяч жителей, среди которых трое детей.

Всего на подконтрольной территории области проживают более 8 тысяч детей. Больше всего несовершеннолетних находится в Славянской и Краматорской громадах.

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В зоне принудительной эвакуации остаются более 600 детей

С 9 июня в Донецкой области стартовал очередной этап принудительной эвакуации семей с детьми из отдельных населенных пунктов и улиц.

Сейчас в этих районах остаются 629 детей.

Параллельно продолжается расселение эвакуированных в более безопасных регионах Украины. За последние дни приют получили 92 человека, среди которых дети и маломобильные граждане.

Кроме того, в транзитных пунктах тестируют новый сервис, который позволяет людям заранее выбирать жилье из перечня доступных вариантов и бесплатно добираться до него.

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