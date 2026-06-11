Голова Запорізької ОВА закликав евакуюватись мешканців окупованої території

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області із закликом до евакуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні в Телеграмі.

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Заклик до евакуації з окупованих територій

Федоров заявив, що російські війська тривалий час використовували Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Генічеськ як глибокий тил і логістичний центр для забезпечення своїх сил.

Він зазначив, що окупанти застосовували території Запорізької та Херсонської областей для розміщення військової інфраструктури, пунктів управління, складів і маршрутів постачання

"Ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Генічеськ своїм глибоким тилом. Надто довго використовував окуповану частину Запорізької та Херсонської областей як логістичний центр для забезпечення своїх військ. Надто довго переконував людей, що окупація назавжди. Сьогодні ситуація змінюється. Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх пунктах управління, складах та маршрутах забезпечення", - зазначив він.

Федоров наголосив, що чим більше окупанти використовують ТОТ для військових потреб, тим більше ризиків виникає для мирних людей.

"Саме тому закликаю всіх, хто має таку можливість, не відкладати рішення про виїзд. Найцінніше, що є у кожної людини, - це життя", - заявив він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 та Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у ніч на 11 червня завдали ураження по мосту і майже 50 вантажівках військ РФ із боєкомплектом і пальним в Армянську тимчасового окупованого Криму.

У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Севастополь атакували безпілотники, а на сухопутних в'їздах до півострова були пошкоджені два автомобільні мости.

За даними OSINT-аналітиків, було пошкодження двох автомостів на сухопутних під'їздах до окупованого півострова. В Армянську під час роботи російської ППО над житловими кварталами, за словами очевидців, було пошкоджено автомобільний міст. Поблизу переправи спалахнули вантажівки, а уламки пошкодили житлові будинки, дитячий садок та автомобілі місцевих мешканців.

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