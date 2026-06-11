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Новини Евакуація з Запоріжжя
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Голова Запорізької ОВА закликав евакуюватись мешканців окупованої території

Федоров закликав до евакуації з ТОТ Запорізької області

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області із закликом до евакуації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його повідомленні в Телеграмі.

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Заклик до евакуації з окупованих територій

Федоров заявив, що російські війська тривалий час використовували Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Генічеськ як глибокий тил і логістичний центр для забезпечення своїх сил.

Він зазначив, що окупанти застосовували території Запорізької та Херсонської областей для розміщення військової інфраструктури, пунктів управління, складів і маршрутів постачання

"Ворог надто довго вважав Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Генічеськ своїм глибоким тилом. Надто довго використовував окуповану частину Запорізької та Херсонської областей як логістичний центр для забезпечення своїх військ. Надто довго переконував людей, що окупація назавжди. Сьогодні ситуація змінюється. Сили оборони України системно завдають ударів по військовій інфраструктурі окупантів, їхніх пунктах управління, складах та маршрутах забезпечення", - зазначив він.

Федоров наголосив, що чим більше окупанти використовують ТОТ для військових потреб, тим більше ризиків виникає для мирних людей.

"Саме тому закликаю всіх, хто має таку можливість, не відкладати рішення про виїзд. Найцінніше, що є у кожної людини, - це життя", - заявив він.

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Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що Бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 та Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у ніч на 11 червня завдали ураження по мосту і майже 50 вантажівках військ РФ із боєкомплектом і пальним в Армянську тимчасового окупованого Криму.
  • У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Севастополь атакували безпілотники, а на сухопутних в'їздах до півострова були пошкоджені два автомобільні мости.

  • За даними OSINT-аналітиків, було пошкодження двох автомостів на сухопутних під'їздах до окупованого півострова. В Армянську під час роботи російської ППО над житловими кварталами, за словами очевидців, було пошкоджено автомобільний міст. Поблизу переправи спалахнули вантажівки, а уламки пошкодили житлові будинки, дитячий садок та автомобілі місцевих мешканців.

Також читайте: У Запоріжжі під час обшуку чоловік напав на поліцію: троє поранених, нападник загинув. ФОТОрепортаж

Автор: 

евакуація (2541) Запорізька область (4966) Федоров Іван (654)
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Топ коментарі
+3
якби цей Пьодоров переживав би за українців по справжьному, то в Запорізькій області не розворовували б гуманітарку тотально,допомагали б біженцям, та й взагалі готувались би до оборони, яку просрали в 22році
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11.06.2026 21:43 Відповісти
+3
Куди, і як їм їхати? як тягти з собою пенсіонерів? хворих людей? траси будуть перекриті, так це допоможе деокупувати землі. Куди бігти тим нещасним людям?
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11.06.2026 21:43 Відповісти
+3
це вже тактика, а він поставлений стратегічно мислити!
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11.06.2026 21:45 Відповісти
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закликав? може грошей підкинув на виїзд? може маршрути евакуації організував? чи просто ********* ротом що треба виїжджати?
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11.06.2026 21:38 Відповісти
це вже тактика, а він поставлений стратегічно мислити!
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11.06.2026 21:45 Відповісти
А гроші з безпілотника розсипати чи як?
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11.06.2026 21:53 Відповісти
а виїжджати на велосипеді, чи як?

тебе не жалко, ми тебе з грошима закинем на ворожу територію, будеш наших евакуйовувати.
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11.06.2026 21:55 Відповісти
А я тут до чого? Давай і тебе закинем, тебе теж не жалко. Ти взагалі в адекваті? Людина закликала, у кого є можливість виїхати нехай виїжджають, бо далі там буде ще небезпечніше жити. Шо не так?
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11.06.2026 22:08 Відповісти
ти дебіл? там вже п'ятий рік небезпечно жити. і пьодоров твій дебіл як і ти. а то без вас українці не знали що звідти краще виїжджати.
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11.06.2026 22:10 Відповісти
В цьому діалозі дебіл саме ти. Україна почала контролювати повітряний простір над побудованою кацапами незаконно трасу на Крим. Федоров закликає людей у кого є можливість евакуюватись звідти. Один дебіл питає чому він не дає на це гроші, інший дебіл це ти починає вишукувати тут якийсь подвох.
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11.06.2026 22:27 Відповісти
повторюю для пьйодорова і для тебе, до вас туго доходить, всі хто мав гроші і бажання, вже виїхали. залишились ті у кого грошей нема або можливості.
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11.06.2026 22:33 Відповісти
І чому ти не голова ОВА?
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11.06.2026 23:00 Відповісти
Бий своїх .щоб кацапи боялись ,- це що сталінська тактика "випаленої землі " ?
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11.06.2026 21:39 Відповісти
Так екс-голова Запорізької ода - Бриль з родичами🤑 і з віце-прем'єром Зубком🤑, давно уже евакуювалися з України, за результатами своєї бездіяльності на посадах, ще з 2015-17 років!! Позалишалися в КМУ, лише протоколи засідань їх бездіяльності, які вони ж і покидали… з 2019 року…
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11.06.2026 21:39 Відповісти
Тільки обережніше, бо ходять слухи, що не все так як наказано думати...

https://zvistka.top/dobyy-meni-dytynu-tam-de-ne-dobyly-orky-istoriia-partyzana-iakoho-mobilizuvaly-pershoho-zh-dnia-po-povernenniu-z-okupatsii/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dobyy-meni-dytynu-tam-de-ne-dobyly-orky-istoriia-partyzana-iakoho-mobilizuvaly-pershoho-zh-dnia-po-povernenniu-z-okupatsii#:~:text=%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A%20%D1%87%D0%B8%C2%A0%D0%BD%D0%B5%C2%A0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83%2C%20%D1%96%20%D1%89%D0%BE%C2%A0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%C2%A0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.%20%D0%A6%D0%B5%C2%A0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%94%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%C2%A0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%88%D1%83%D1%94%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%20%D1%83%C2%A0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%C2%BB «Фактично майже кожен чоловік призовного віку ставить питання: чи не буде він мобілізований одразу після проходження кордону, і що робити в такій ситуації. Це створює додаткове психологічне напруження та змушує людей відкладати рішення про виїзд навіть у складних життєвих обставинах»
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11.06.2026 21:40 Відповісти
якби цей Пьодоров переживав би за українців по справжьному, то в Запорізькій області не розворовували б гуманітарку тотально,допомагали б біженцям, та й взагалі готувались би до оборони, яку просрали в 22році
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11.06.2026 21:43 Відповісти
Куди, і як їм їхати? як тягти з собою пенсіонерів? хворих людей? траси будуть перекриті, так це допоможе деокупувати землі. Куди бігти тим нещасним людям?
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11.06.2026 21:43 Відповісти
Микола Банько Куди, і як їм їхати?
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11.06.2026 22:06 Відповісти
Тут ключове "хто має таку можливість". Напевно Фьодорову не відомо, що всі, хто мав можливість, давно виїхав. Іншим таку можливість мав би щабезпечити той самий Фьодоров у свій час. Цього він не зробив. Зате гарно говорить і потужно пише.
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11.06.2026 21:45 Відповісти
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області із закликом до евакуації. Джерело: https://censor.net/ua/n4007942

ну накінець-то стало зрозуміло, для чого в березні 2022 року так активно найефективніші менеджери країни всі сили кинули на будівництво династії - туди зараз будуть заселяти евакуйованих з ТОТ!
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11.06.2026 21:50 Відповісти
Здав Мелітополь, здасть і Запоріжжя....😡
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11.06.2026 21:55 Відповісти
Це якщо що - шоб сказати - А я казала!!!
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11.06.2026 21:59 Відповісти
Переможний понос набирає масштабів курщини з контрнаступом
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11.06.2026 22:19 Відповісти
Що це "побєдобєсіє" нам боком не обернулось.
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11.06.2026 22:29 Відповісти
 
 