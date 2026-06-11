ЗСУ уразили міст та колону з 50 вантажівок рашистів в Армянську в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТО

Бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 та Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у ніч на 11 червня завдали ураження по мосту і майже 50 вантажівках військ РФ із боєкомплектом і пальним в Армянську тимчасового окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, унікальні кадри спецоперації оприлюднив 1-й ОШП Сухопутних військ Збройних сил України.

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Деталі спецоперації

Як поінформували військові, в зоні ураження поблизу мосту в Армянську було зосереджено до 50 вантажівок, готових для відправки на Гуляйпільський напрямок".

Як розповів командир 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов, пошкодження Чонгарського мосту змусило противника перекинути вантажі через Армянськ.

"Через те, що був пошкоджений Чонгарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ... Нам підказав підрозділ противника. Вони між собою говорили: "Спробуйте через Армянськ". Скупчили на мосту близько 50 автівок з пальним і боєприпасами. Ми туди вдарили, частину [вантажівок] знищили", - зазначив він.

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"Сам міст виведений з ладу засобами FirePoint і повторного ураження не потребує — важливий логістичний шлях ворога повністю паралізовано. Удари спрямовані на знекровлення 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад ворога, проти яких ми воюємо", - заявили в 1-му ОШП.

Філатов також розповів, що Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини наразі непридатний для руху транспорту через критичні пошкодження.

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Удари по Криму