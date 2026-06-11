ЗСУ уразили міст та колону з 50 вантажівок рашистів в Армянську в окупованому Криму. ВІДЕО+ФОТО
Бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 та Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України у ніч на 11 червня завдали ураження по мосту і майже 50 вантажівках військ РФ із боєкомплектом і пальним в Армянську тимчасового окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, унікальні кадри спецоперації оприлюднив 1-й ОШП Сухопутних військ Збройних сил України.
Деталі спецоперації
Як поінформували військові, в зоні ураження поблизу мосту в Армянську було зосереджено до 50 вантажівок, готових для відправки на Гуляйпільський напрямок".
Як розповів командир 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов, пошкодження Чонгарського мосту змусило противника перекинути вантажі через Армянськ.
"Через те, що був пошкоджений Чонгарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ... Нам підказав підрозділ противника. Вони між собою говорили: "Спробуйте через Армянськ". Скупчили на мосту близько 50 автівок з пальним і боєприпасами. Ми туди вдарили, частину [вантажівок] знищили", - зазначив він.
"Сам міст виведений з ладу засобами FirePoint і повторного ураження не потребує — важливий логістичний шлях ворога повністю паралізовано. Удари спрямовані на знекровлення 37-ї та 64-ї мотострілецьких бригад ворога, проти яких ми воюємо", - заявили в 1-му ОШП.
Філатов також розповів, що Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини наразі непридатний для руху транспорту через критичні пошкодження.
Удари по Криму
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У ніч на 11 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Севастополь атакували безпілотники, а на сухопутних в'їздах до півострова були пошкоджені два автомобільні мости.
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За даними OSINT-аналітиків, було пошкодження двох автомостів на сухопутних під'їздах до окупованого півострова. В Армянську під час роботи російської ППО над житловими кварталами, за словами очевидців, було пошкоджено автомобільний міст. Поблизу переправи спалахнули вантажівки, а уламки пошкодили житлові будинки, дитячий садок та автомобілі місцевих мешканців.
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