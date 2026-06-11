Глава Запорожской ОВА призвал эвакуировать жителей оккупированной территории

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров обратился к жителям временно оккупированных территорий Запорожской области с призывом к эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram.

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Призыв к эвакуации с оккупированных территорий

Федоров заявил, что российские войска длительное время использовали Мелитополь, Бердянск, Энергодар и Геническ в качестве глубокого тыла и логистического центра для обеспечения своих сил.

Он отметил, что оккупанты использовали территории Запорожской и Херсонской областей для размещения военной инфраструктуры, пунктов управления, складов и маршрутов снабжения

"Враг слишком долго считал Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Геническ своим глубоким тылом. Слишком долго использовал оккупированную часть Запорожской и Херсонской областей в качестве логистического центра для обеспечения своих войск. Слишком долго убеждал людей, что оккупация навсегда. Сегодня ситуация меняется. Силы обороны Украины системно наносят удары по военной инфраструктуре оккупантов, их пунктам управления, складам и маршрутам снабжения", — отметил он.

Федоров подчеркнул, что чем больше оккупанты используют ВОТ для военных нужд, тем больше рисков возникает для мирных людей.

"Именно поэтому призываю всех, у кого есть такая возможность, не откладывать решение о выезде. Самое ценное, что есть у каждого человека, - это жизнь", - заявил он.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 и Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в ночь на 11 июня нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск РФ с боекомплектом и топливом в Армянске временно оккупированного Крыма.

В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Севастополь атаковали беспилотники, а на сухопутных въездах на полуостров были повреждены два автомобильных моста.

По данным OSINT-аналитиков, были повреждены два автомобильных моста на сухопутных подъездах к оккупированному полуострову. В Армянске во время работы российской ПВО над жилыми кварталами, по словам очевидцев, был поврежден автомобильный мост. Вблизи переправы загорелись грузовики, а обломки повредили жилые дома, детский сад и автомобили местных жителей.

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