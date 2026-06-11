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Новости Эвакуация из Запорожья
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Глава Запорожской ОВА призвал эвакуировать жителей оккупированной территории

Федоров призвал к эвакуации из ТОТ Запорожской области

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров обратился к жителям временно оккупированных территорий Запорожской области с призывом к эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в Telegram.

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Призыв к эвакуации с оккупированных территорий

Федоров заявил, что российские войска длительное время использовали Мелитополь, Бердянск, Энергодар и Геническ в качестве глубокого тыла и логистического центра для обеспечения своих сил.

Он отметил, что оккупанты использовали территории Запорожской и Херсонской областей для размещения военной инфраструктуры, пунктов управления, складов и маршрутов снабжения

"Враг слишком долго считал Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Геническ своим глубоким тылом. Слишком долго использовал оккупированную часть Запорожской и Херсонской областей в качестве логистического центра для обеспечения своих войск. Слишком долго убеждал людей, что оккупация навсегда. Сегодня ситуация меняется. Силы обороны Украины системно наносят удары по военной инфраструктуре оккупантов, их пунктам управления, складам и маршрутам снабжения", — отметил он.

Федоров подчеркнул, что чем больше оккупанты используют ВОТ для военных нужд, тем больше рисков возникает для мирных людей.

"Именно поэтому призываю всех, у кого есть такая возможность, не откладывать решение о выезде. Самое ценное, что есть у каждого человека, - это жизнь", - заявил он.

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Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что бойцы 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла, 475-го ОШП CODE 9.2 и Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины в ночь на 11 июня нанесли удар по мосту и почти 50 грузовикам войск РФ с боекомплектом и топливом в Армянске временно оккупированного Крыма.
  • В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Севастополь атаковали беспилотники, а на сухопутных въездах на полуостров были повреждены два автомобильных моста.

  • По данным OSINT-аналитиков, были повреждены два автомобильных моста на сухопутных подъездах к оккупированному полуострову. В Армянске во время работы российской ПВО над жилыми кварталами, по словам очевидцев, был поврежден автомобильный мост. Вблизи переправы загорелись грузовики, а обломки повредили жилые дома, детский сад и автомобили местных жителей.

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Автор: 

эвакуация (2298) Запорожская область (4442) Федоров Иван (477)
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Топ комментарии
+3
Куди, і як їм їхати? як тягти з собою пенсіонерів? хворих людей? траси будуть перекриті, так це допоможе деокупувати землі. Куди бігти тим нещасним людям?
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11.06.2026 21:43 Ответить
+2
Тут ключове "хто має таку можливість". Напевно Фьодорову не відомо, що всі, хто мав можливість, давно виїхав. Іншим таку можливість мав би щабезпечити той самий Фьодоров у свій час. Цього він не зробив. Зате гарно говорить і потужно пише.
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11.06.2026 21:45 Ответить
+1
закликав? може грошей підкинув на виїзд? може маршрути евакуації організував? чи просто ********* ротом що треба виїжджати?
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11.06.2026 21:38 Ответить
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закликав? може грошей підкинув на виїзд? може маршрути евакуації організував? чи просто ********* ротом що треба виїжджати?
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11.06.2026 21:38 Ответить
це вже тактика, а він поставлений стратегічно мислити!
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11.06.2026 21:45 Ответить
А гроші з безпілотника розсипати чи як?
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11.06.2026 21:53 Ответить
а виїжджати на велосипеді, чи як?

тебе не жалко, ми тебе з грошима закинем на ворожу територію, будеш наших евакуйовувати.
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11.06.2026 21:55 Ответить
А я тут до чого? Давай і тебе закинем, тебе теж не жалко. Ти взагалі в адекваті? Людина закликала, у кого є можливість виїхати нехай виїжджають, бо далі там буде ще небезпечніше жити. Шо не так?
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11.06.2026 22:08 Ответить
ти дебіл? там вже п'ятий рік небезпечно жити. і пьодоров твій дебіл як і ти. а то без вас українці не знали що звідти краще виїжджати.
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11.06.2026 22:10 Ответить
Бий своїх .щоб кацапи боялись ,- це що сталінська тактика "випаленої землі " ?
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11.06.2026 21:39 Ответить
Так екс-голова Запорізької ода - Бриль з родичами🤑 і з віце-прем'єром Зубком🤑, давно уже евакуювалися з України, за результатами своєї бездіяльності на посадах, ще з 2015-17 років!! Позалишалися в КМУ, лише протоколи засідань їх бездіяльності, які вони ж і покидали… з 2019 року…
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11.06.2026 21:39 Ответить
Тільки обережніше, бо ходять слухи, що не все так як наказано думати...

https://zvistka.top/dobyy-meni-dytynu-tam-de-ne-dobyly-orky-istoriia-partyzana-iakoho-mobilizuvaly-pershoho-zh-dnia-po-povernenniu-z-okupatsii/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dobyy-meni-dytynu-tam-de-ne-dobyly-orky-istoriia-partyzana-iakoho-mobilizuvaly-pershoho-zh-dnia-po-povernenniu-z-okupatsii#:~:text=%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%3A%20%D1%87%D0%B8%C2%A0%D0%BD%D0%B5%C2%A0%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%BD%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83%2C%20%D1%96%20%D1%89%D0%BE%C2%A0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%C2%A0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.%20%D0%A6%D0%B5%C2%A0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D1%94%20%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%C2%A0%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%88%D1%83%D1%94%20%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%97%D0%B7%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%8C%20%D1%83%C2%A0%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85%C2%BB «Фактично майже кожен чоловік призовного віку ставить питання: чи не буде він мобілізований одразу після проходження кордону, і що робити в такій ситуації. Це створює додаткове психологічне напруження та змушує людей відкладати рішення про виїзд навіть у складних життєвих обставинах»
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11.06.2026 21:40 Ответить
якби цей Пьодоров переживав би за українців по справжьному, то в Запорізькій області не розворовували б гуманітарку тотально,допомагали б біженцям, та й взагалі готувались би до оборони, яку просрали в 22році
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11.06.2026 21:43 Ответить
Куди, і як їм їхати? як тягти з собою пенсіонерів? хворих людей? траси будуть перекриті, так це допоможе деокупувати землі. Куди бігти тим нещасним людям?
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11.06.2026 21:43 Ответить
Микола Банько Куди, і як їм їхати?
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11.06.2026 22:06 Ответить
Тут ключове "хто має таку можливість". Напевно Фьодорову не відомо, що всі, хто мав можливість, давно виїхав. Іншим таку можливість мав би щабезпечити той самий Фьодоров у свій час. Цього він не зробив. Зате гарно говорить і потужно пише.
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11.06.2026 21:45 Ответить
Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області із закликом до евакуації. Джерело: https://censor.net/ua/n4007942

ну накінець-то стало зрозуміло, для чого в березні 2022 року так активно найефективніші менеджери країни всі сили кинули на будівництво династії - туди зараз будуть заселяти евакуйованих з ТОТ!
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11.06.2026 21:50 Ответить
Здав Мелітополь, здасть і Запоріжжя....😡
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11.06.2026 21:55 Ответить
Це якщо що - шоб сказати - А я казала!!!
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11.06.2026 21:59 Ответить
 
 