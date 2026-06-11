В Запорожье во время обыска мужчина напал на полицию: трое раненых, нападавший погиб. ФОТОрепортаж

В Заводском районе Запорожья во время обыска мужчина напал на полицейских с ножом и слезоточивым газом. Трое правоохранителей получили ранения, нападавший погиб в результате применения оружия.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня, 11 июня, около 15:40 в Заводском районе Запорожья во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Харьковской области грабитель бросил взрывчатку в полицейских и открыл стрельбу: ему грозит 15 лет. ФОТОрепортаж

Фигурант применил слезоточивый газ и нож

Во время проведения следственных действий мужчина внезапно напал на правоохранителей, применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским.

Полицейские применили оружие

Несмотря на законные требования остановить противоправные действия, нападавший продолжал оказывать вооруженное сопротивление и создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. Для предотвращения смертельной опасности один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие.

Смотрите также: Сбил полицейского, чтобы не ехать в ТЦК: в Харьковской области задержали мужчину. ФОТО

В результате полученного ранения нападавший умер.

Трое полицейских с ножевыми ранениями госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Государственного бюро расследований и другие профильные службы. Проводится комплекс первоочередных следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.









