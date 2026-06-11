В Запорожье во время обыска мужчина напал на полицию: трое раненых, нападавший погиб. ФОТОрепортаж
В Заводском районе Запорожья во время обыска мужчина напал на полицейских с ножом и слезоточивым газом. Трое правоохранителей получили ранения, нападавший погиб в результате применения оружия.
Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 11 июня, около 15:40 в Заводском районе Запорожья во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Фигурант применил слезоточивый газ и нож
Во время проведения следственных действий мужчина внезапно напал на правоохранителей, применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским.
Полицейские применили оружие
Несмотря на законные требования остановить противоправные действия, нападавший продолжал оказывать вооруженное сопротивление и создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. Для предотвращения смертельной опасности один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие.
- В результате полученного ранения нападавший умер.
- Трое полицейских с ножевыми ранениями госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Государственного бюро расследований и другие профильные службы. Проводится комплекс первоочередных следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доволі дивно що вони на цьому наголосили. Хіба буває несанкціонований обшук? Згідно закону звісно.
Мабуть, він думав, що на фронті з московітами бореться?.