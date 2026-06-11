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Новости Фото Нападение на полицейских
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В Запорожье во время обыска мужчина напал на полицию: трое раненых, нападавший погиб. ФОТОрепортаж

В Заводском районе Запорожья во время обыска мужчина напал на полицейских с ножом и слезоточивым газом. Трое правоохранителей получили ранения, нападавший погиб в результате применения оружия.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня, 11 июня, около 15:40 в Заводском районе Запорожья во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

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Фигурант применил слезоточивый газ и нож

Во время проведения следственных действий мужчина внезапно напал на правоохранителей, применил слезоточивый газ и нанес ножевые ранения трем полицейским.

Полицейские применили оружие

Несмотря на законные требования остановить противоправные действия, нападавший продолжал оказывать вооруженное сопротивление и создавал непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. Для предотвращения смертельной опасности один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие.

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  • В результате полученного ранения нападавший умер.
  • Трое полицейских с ножевыми ранениями госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Государственного бюро расследований и другие профильные службы. Проводится комплекс первоочередных следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.

в Запорожье подозреваемый напал на полицию во время обыска
в Запорожье подозреваемый напал на полицию во время обыска
в Запорожье подозреваемый напал на полицию во время обыска
в Запорожье подозреваемый напал на полицию во время обыска
в Запорожье подозреваемый напал на полицию во время обыска

Автор: 

Запорожье (2941) нападение (2296) Нацполиция (16977) Запорожская область (4442) Запорожский район (603)
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Топ комментарии
+14
відео буде,де ,,злодій,, без причин напав на ненавчених??
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11.06.2026 17:39 Ответить
+12
під час проведення санкціонованого обшуку

Доволі дивно що вони на цьому наголосили. Хіба буває несанкціонований обшук? Згідно закону звісно.
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11.06.2026 17:38 Ответить
+8
здоровий бик був, треба було цьому бику йти в армію, різати кацапів, а так -просто ган..н. Поліція-молодці!
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11.06.2026 17:46 Ответить
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під час проведення санкціонованого обшуку

Доволі дивно що вони на цьому наголосили. Хіба буває несанкціонований обшук? Згідно закону звісно.
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11.06.2026 17:38 Ответить
бува...в більшості випадків про які заявлено що законні,без доказів....
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11.06.2026 17:41 Ответить
Ось і я про що.
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11.06.2026 17:43 Ответить
Так, буває необхідність невідкладно провести обшук, без попереднього дозволу суду. Про такий обшук,за фактом його проведення, повідомляють слідчого суддю, який може надати статус обшуку санкціонуваного. Загалом же недостатньо інформації, аби зробити висновки. Мабуть, що лише згодом будуть нові факти, що дозволять з"ясувати те, чому ж сталася ця трагедія.
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11.06.2026 17:57 Ответить
Лише за згоди власника житла. І це не обшук, а огляд.
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11.06.2026 18:07 Ответить
відео буде,де ,,злодій,, без причин напав на ненавчених??
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11.06.2026 17:39 Ответить
Я думаю такі новини треба в обов'язковому порядку подавати з підтвердженням відео з боді камер аби не було жодних маніпуляцій і звинувачень поліції в непровомірності їх дій. Це тільки на користь поліції, щоб не було потім домислів і травлі.
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11.06.2026 17:46 Ответить
стаття написана з нахилом у винність вбитого.....а призумпція невинуватості???
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11.06.2026 17:50 Ответить
Так. Я думаю, що поки не буде відео напруга між поліцією і народрм тільки зростатиме, як і агресія. Навіщо це робиться гадки немаю, бо геть нерозумно і навіть небезпечнр.
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11.06.2026 17:56 Ответить
це штучне накачування ненависті громадян до тих хто асоціює себе з посадовою особою,може статися велика кров і останні самі дають до того повід....
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11.06.2026 18:04 Ответить
Когда тебя такой уйопок порежет, прийдешь сюда про презумпцию рас3.14здыкивать
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11.06.2026 17:56 Ответить
я сам робив в органах,і те що бачу в новій ,,поліції,, навіть не можу передати словами.....чорти
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11.06.2026 18:00 Ответить
Т.е порезанные полицейские чорти, а убиенный ангел во плоти?
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11.06.2026 18:05 Ответить
до 2004року поки я працював такого бидлячества при спілкуванні з громадянами не було,бо заява-розслідування-покарання,при мені офцерів сбу забирало,такого хаосу і безкарності серед ментів не було,ми старі менти офігіваємо від нової поліції....
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11.06.2026 18:11 Ответить
Не було? Та з бандюками було спокійніше, ніж з поліцаями!
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11.06.2026 18:18 Ответить
наразі вбито людину.....чи поліцаї безгрішні янголята і застраховані від порушення закону??
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11.06.2026 18:13 Ответить
йому вже пофіг на презумпцію.
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11.06.2026 17:57 Ответить
ви не праві,якщо він захищався від протизаконних дій...
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11.06.2026 17:59 Ответить
..."проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження ..."-уважно читайте статтю
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11.06.2026 18:02 Ответить
підписант хто???дбр??прокуратура???чи все та ж поліція???....
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11.06.2026 18:05 Ответить
відео з камер і всі питання....але є одне але,їх чомусь приховують
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11.06.2026 18:07 Ответить
Справа в тому, що і якщо вони є, оці причини, нападати з ножем на тих хто несе службу протизаконно
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11.06.2026 17:48 Ответить
ст36 дає право
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11.06.2026 17:48 Ответить
Навіщо писати неправду. Прочитайте її ще раз.
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11.06.2026 17:55 Ответить
чи нагадати як майор хотів згвалтувати дівчинку??обставини???
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11.06.2026 17:53 Ответить
Та ні, нагадувати не треба, я ще пом'ятаю Врадієвку і в цьому плані відношення вже реформованої поліції стало на порядки гірше. І це небезпечно для країни і я категорично проти цього.
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11.06.2026 17:58 Ответить
Звичайно що ні,бо виявиться що поліцаї незаконно проникли в житло.
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11.06.2026 18:14 Ответить
На людей в Україні, кидатися з ножем не можна, це гріх!
Мабуть, він думав, що на фронті з московітами бореться?.
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11.06.2026 17:41 Ответить
хто довів що вони його не вбили???за вбивство міліціонером прокуратура доводила законність дій....хто виніс що поліцаї застосували зброю законно??
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11.06.2026 17:45 Ответить
Хто і кого
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11.06.2026 17:46 Ответить
А це вже кожен сам для себе вирішує.
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11.06.2026 17:58 Ответить
здоровий бик був, треба було цьому бику йти в армію, різати кацапів, а так -просто ган..н. Поліція-молодці!
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11.06.2026 17:46 Ответить
сам то звідки строчеш??чи бронь через вагітність??
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11.06.2026 17:51 Ответить
Ненавчені воювати на фронті знову облажались на тому, чому нібито навчені. Як не крути, а кругом одні двійки.
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11.06.2026 17:50 Ответить
Шо там у него в другой руке, зрение подводит.
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11.06.2026 17:51 Ответить
В іншій руці в нього газовий балончик.
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11.06.2026 18:28 Ответить
Газовий балончик.Дивно що він його так і не випустив.Може смерть була миттєва,хз.Хоча в це слабо віриться.Відео з боді-камер все прояснило б.
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11.06.2026 18:29 Ответить
Газовий балончик.... Схоже на постанову... Мертвий, а ні ножа ні балончика з рук не випустив...
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11.06.2026 18:31 Ответить
Вбили громадянина України а повинні за КОНСТИТУЦІЄЮ вбивати русню на фронті!
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11.06.2026 17:53 Ответить
ти його паспорт бачив?
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11.06.2026 17:59 Ответить
Очередной рэмбо, а мог бы родину защищать. С такими то навыками.
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11.06.2026 17:54 Ответить
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11.06.2026 17:57 Ответить
Скажіть ментам що коли ніж тримають в руці - заточена частина леза знаходиться у напрямку великого пальця руки, а не в протилежному. Бо вклали ніж в руку вверх ногами для красивої фотки.
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11.06.2026 18:07 Ответить
Угу. А ще порізали цим ножен себе один одного. Для повноти картини. Щоб псевдоамериканцю Алексу було про що написати.
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11.06.2026 18:21 Ответить
Як варіант... Цікава версія...
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11.06.2026 18:33 Ответить
Порезал, говоришь? А где следы крови на ноже?
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11.06.2026 18:39 Ответить
вбили при спробі самозахисту, ніж так гарно в руку положили
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11.06.2026 18:18 Ответить
Це тільки в Україні може таке статися, де один ножем озброєний баран покалічив трьох озброєних вогнепальною зброєю баранів (поліцаїв).
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11.06.2026 18:31 Ответить
Чомусь я мусорам не вірю!
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11.06.2026 18:33 Ответить
Доречі, так ніж ніхто не тримає. 100% ніж вложили пізніше в руку для фотозйомки.
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11.06.2026 18:34 Ответить
Ніж та балончик явно вклали в руки вже після смерті. Дуже цікаво було б подивитися на відео з бодікамер, яке повинно бути, бо поки що це схоже на вбиство та доволі тупеньку імітацію нападу у спробі виправдатися.
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11.06.2026 18:37 Ответить
незаконне застосування зброї мусором, якщо вбитий застосував ніж, до нападника застосовуються прийоми рукопашного бою, газовий балон, резинова дубинка... а ненавчені просто вбили мужика
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11.06.2026 18:41 Ответить
Я бачу,тут багатьом диванним аналітикам жалко мальчіка в трусіка і з ножичком....
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11.06.2026 18:42 Ответить
На другому фото у поліціянта порізана футболка, але порізу на тілі немає....Дивно...
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11.06.2026 18:47 Ответить
 
 