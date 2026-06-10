На Харьковщине грабитель бросил взрывчатку в полицейских и открыл стрельбу: ему грозит 15 лет. ФОТОрепортаж
Ночью 8 июня в городе Балаклея Харьковской области во время попытки ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.
Во время преследования сотрудники полиции неоднократно предъявляли законные требования об остановке транспортного средства с помощью мигалок, специальных звуковых сигналов и специального громкоговорителя, однако злоумышленник проигнорировал законные требования полицейских.
Бросил взрывчатку в полицейских и открыл огонь
Продолжая убегать от преследования, водитель бросил взрывное устройство в сторону полицейского автомобиля и открыл огонь по сотрудникам полиции.
В результате действий правонарушителя правоохранители получили акубаротравмы.
Характеристики и тип взрывного устройства, которое было использовано против правоохранителей, в настоящее время устанавливают эксперты.
Нарушитель ранее был судим за тяжкие преступления
- Нападающего оперативно задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
- Им оказался житель Изюмского района, ранее судимый за тяжкие преступления.
- Следователи отдела полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области сообщили нападающему о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
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всім убд, потрійна бронь, премія та ще премія!!!
а, солдат з нуля з тяжкою контузією, хер спишиться!!!!
буде в резервній роті бултихатися, як гівно в ополонці.
нє в попад
поцелуй блоху в кірпіч!