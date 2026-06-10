На Харьковщине грабитель бросил взрывчатку в полицейских и открыл стрельбу: ему грозит 15 лет. ФОТОрепортаж

Ночью 8 июня в городе Балаклея Харьковской области во время попытки ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Во время преследования сотрудники полиции неоднократно предъявляли законные требования об остановке транспортного средства с помощью мигалок, специальных звуковых сигналов и специального громкоговорителя, однако злоумышленник проигнорировал законные требования полицейских.

Бросил взрывчатку в полицейских и открыл огонь

Продолжая убегать от преследования, водитель бросил взрывное устройство в сторону полицейского автомобиля и открыл огонь по сотрудникам полиции.

В результате действий правонарушителя правоохранители получили акубаротравмы.

Характеристики и тип взрывного устройства, которое было использовано против правоохранителей, в настоящее время устанавливают эксперты.

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Нарушитель ранее был судим за тяжкие преступления

Нападающего оперативно задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Им оказался житель Изюмского района, ранее судимый за тяжкие преступления.

Следователи отдела полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области сообщили нападающему о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

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Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.







