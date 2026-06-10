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Новости Фото Нападение на полицейских
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На Харьковщине грабитель бросил взрывчатку в полицейских и открыл стрельбу: ему грозит 15 лет. ФОТОрепортаж

Ночью 8 июня в городе Балаклея Харьковской области во время попытки ограбления магазина 26-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление полицейским. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Во время преследования сотрудники полиции неоднократно предъявляли законные требования об остановке транспортного средства с помощью мигалок, специальных звуковых сигналов и специального громкоговорителя, однако злоумышленник проигнорировал законные требования полицейских.

Бросил взрывчатку в полицейских и открыл огонь

Продолжая убегать от преследования, водитель бросил взрывное устройство в сторону полицейского автомобиля и открыл огонь по сотрудникам полиции.

В результате действий правонарушителя правоохранители получили акубаротравмы.
Характеристики и тип взрывного устройства, которое было использовано против правоохранителей, в настоящее время устанавливают эксперты.

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Нарушитель ранее был судим за тяжкие преступления

  • Нападающего оперативно задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
  • Им оказался житель Изюмского района, ранее судимый за тяжкие преступления.
  • Следователи отдела полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области сообщили нападающему о подозрении по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Военный в СЗЧ в нетрезвом состоянии бросился с ножом на правоохранителей. Ему выстрелили в ногу, он в больнице, - полиция. ФОТО

Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Бросил гранату и стрелял по полицейским: в Харьковской области задержали рецидивиста
Бросил гранату и стрелял по полицейским: в Харьковской области задержали рецидивиста
Бросил гранату и стрелял по полицейским: в Харьковской области задержали рецидивиста
Бросил гранату и стрелял по полицейским: в Харьковской области задержали рецидивиста

Автор: 

нападение (2295) Балаклея (285) Харьковская область (2772) Изюмский район (232)
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Топ комментарии
+5
Знову поліція не така? Якби застрелили то волали що невинного вбили.
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10.06.2026 16:22 Ответить
+3
А що робити, коли державою керують мародери?
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10.06.2026 17:06 Ответить
+2
Таких треба при затриманні ліквідувати,як скажених псів...На зоні з такими статтями та "подвигами" - буде в авторитеті....Якщо доживе - вийде вже закінченим статусним злодієм....організує злочинне угрупування, або приєднається до вже діючого...Якщо на зоні ще залишилися опера - організують йому "півнячий кут" за замах на копів....Але це вже фантастика...Скоріше будуть наркоту носити та хвойд водити...
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10.06.2026 16:29 Ответить
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Чому мусара не ліквідували злочинця на місці злочину, чи вони в ейфорії від підняття дармового грошового забезпечення.
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10.06.2026 16:20 Ответить
Знову поліція не така? Якби застрелили то волали що невинного вбили.
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10.06.2026 16:22 Ответить
Невинноубиенного ухылянта. Еще бы и тцк как пить дать сюда приплели бы
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10.06.2026 16:26 Ответить
Навіщо приплітати, коли ти вже тут
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10.06.2026 17:08 Ответить
Сейчас здесь появится Бегемот Пепа и напишет что-то вроде такого: доведенный до отчаяния мобилизованный с птср просто хотел есть, а злые менты решили отобрать у него гранату и оружие. В общем - всех ментов на фронт, а стрелявшего в них - наградить
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10.06.2026 16:24 Ответить
Ага или роженко алекс с прикольным комиком . Да много их еще тут пасеться ,что всему найдут оправдание
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10.06.2026 16:28 Ответить
Внаслідок дій правопорушника правоохоронці отримали акубаротравми.

всім убд, потрійна бронь, премія та ще премія!!!

а, солдат з нуля з тяжкою контузією, хер спишиться!!!!
буде в резервній роті бултихатися, як гівно в ополонці.
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10.06.2026 16:26 Ответить
Ну вот проклюнулся таки наш бегемотик😁
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10.06.2026 16:30 Ответить
нє в лад
нє в попад
поцелуй блоху в кірпіч!
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10.06.2026 16:32 Ответить
Таких треба при затриманні ліквідувати,як скажених псів...На зоні з такими статтями та "подвигами" - буде в авторитеті....Якщо доживе - вийде вже закінченим статусним злодієм....організує злочинне угрупування, або приєднається до вже діючого...Якщо на зоні ще залишилися опера - організують йому "півнячий кут" за замах на копів....Але це вже фантастика...Скоріше будуть наркоту носити та хвойд водити...
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10.06.2026 16:29 Ответить
Під час дії воєнного стану пограбування треба прирівнювати до мародерні+збройний опір - давати 15 років, а не як добрий суд дасть 3-5 років макс, а то ще взагалі умовне - бо і не вбив і не пограбував..і він потім реально когось вб'є..
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10.06.2026 16:33 Ответить
А що робити, коли державою керують мародери?
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10.06.2026 17:06 Ответить
У нас мародери мародерять, прикриваючись своїми посадами та "кишеньковими" прокурорами та суддями, перебуваючи під захистом того самого прикормленого МВС. А ще кабмін з депутатами хочуть заборонити розголошувати факти цього мародерства.
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10.06.2026 17:13 Ответить
ніколи не чув,щоб бандюкам,порушникам ПДР подобалась поліція Це люди "особого" складу. І суспільство повинно знати,що що це вороги порядку Потрібно чітко застосавувати Закон--порушив =відповідай.
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10.06.2026 16:45 Ответить
я горжусь нашей полицией
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10.06.2026 17:09 Ответить
 
 