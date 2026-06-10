На Харківщині грабіжник кинув вибухівку в поліцейських і відкрив стрілянину: йому загрожує 15 років. ФОТОрепортаж

Вночі 8 червня в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

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Під час переслідування працівники поліції неодноразово висували законні вимоги про зупинку транспортного засобу шляхом використання проблискових маячків, спеціальних звукових сигналів та спеціального гучномовця, проте зловмисник проігнорував законні вимоги поліцейських.

Кинув вибухівку в поліцейських і відкрив вогонь

Продовжуючи тікати від переслідування, водій кинув вибуховий пристрій у бік поліцейського автомобіля та влаштував стрілянину по працівниках поліції.

Внаслідок дій правопорушника правоохоронці отримали акубаротравми.

Характеристики та тип вибухового пристрою, який був використаний проти правоохоронців, наразі встановлюють експерти.

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Порушник раніше судимий за тяжкі злочини

Нападника оперативно затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився мешканець Ізюмського району, раніше судимий за тяжкі злочини.

Слідчі відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області повідомили нападнику про підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

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Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.







