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Новини Фото Напад на поліціянтів
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На Харківщині грабіжник кинув вибухівку в поліцейських і відкрив стрілянину: йому загрожує 15 років. ФОТОрепортаж

Вночі 8 червня в місті Балаклія Харківської області під час спроби пограбування магазину 26-річний чоловік вчинив збройний опір поліцейським. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

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Під час переслідування працівники поліції неодноразово висували законні вимоги про зупинку транспортного засобу шляхом використання проблискових маячків, спеціальних звукових сигналів та спеціального гучномовця, проте зловмисник проігнорував законні вимоги поліцейських.

Кинув вибухівку в поліцейських і відкрив вогонь

Продовжуючи тікати від переслідування, водій кинув вибуховий пристрій у бік поліцейського автомобіля та влаштував стрілянину по працівниках поліції.

Внаслідок дій правопорушника правоохоронці отримали акубаротравми.
Характеристики та тип вибухового пристрою, який був використаний проти правоохоронців, наразі встановлюють експерти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збив поліціянта, щоб не їхати до ТЦК: на Харківщині затримали чоловіка. ФОТО

Порушник раніше судимий за тяжкі злочини

  • Нападника оперативно затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
  • Ним виявився мешканець Ізюмського району, раніше судимий за тяжкі злочини.
  • Слідчі відділу поліції №1 Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області повідомили нападнику про підозру за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Військовий у СЗЧ на підпитку кинувся з ножем на правоохоронців. Йому вистрелили в ногу, він у лікарні, - поліція. ФОТО

Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Кинув гранату та стріляв по поліцейських: на Харківщині затримали рецидивіста
Кинув гранату та стріляв по поліцейських: на Харківщині затримали рецидивіста
Кинув гранату та стріляв по поліцейських: на Харківщині затримали рецидивіста
Кинув гранату та стріляв по поліцейських: на Харківщині затримали рецидивіста

Автор: 

напад (1240) Балаклія (300) Харківська область (2828) Ізюмський район (232)
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Топ коментарі
+9
Знову поліція не така? Якби застрелили то волали що невинного вбили.
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10.06.2026 16:22 Відповісти
+8
А що робити, коли державою керують мародери?
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10.06.2026 17:06 Відповісти
+4
Сейчас здесь появится Бегемот Пепа и напишет что-то вроде такого: доведенный до отчаяния мобилизованный с птср просто хотел есть, а злые менты решили отобрать у него гранату и оружие. В общем - всех ментов на фронт, а стрелявшего в них - наградить
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10.06.2026 16:24 Відповісти
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Чому мусара не ліквідували злочинця на місці злочину, чи вони в ейфорії від підняття дармового грошового забезпечення.
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10.06.2026 16:20 Відповісти
Знову поліція не така? Якби застрелили то волали що невинного вбили.
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10.06.2026 16:22 Відповісти
Невинноубиенного ухылянта. Еще бы и тцк как пить дать сюда приплели бы
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10.06.2026 16:26 Відповісти
Навіщо приплітати, коли ти вже тут
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10.06.2026 17:08 Відповісти
Сейчас здесь появится Бегемот Пепа и напишет что-то вроде такого: доведенный до отчаяния мобилизованный с птср просто хотел есть, а злые менты решили отобрать у него гранату и оружие. В общем - всех ментов на фронт, а стрелявшего в них - наградить
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10.06.2026 16:24 Відповісти
Ага или роженко алекс с прикольным комиком . Да много их еще тут пасеться ,что всему найдут оправдание
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10.06.2026 16:28 Відповісти
Внаслідок дій правопорушника правоохоронці отримали акубаротравми.

всім убд, потрійна бронь, премія та ще премія!!!

а, солдат з нуля з тяжкою контузією, хер спишиться!!!!
буде в резервній роті бултихатися, як гівно в ополонці.
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10.06.2026 16:26 Відповісти
Ну вот проклюнулся таки наш бегемотик😁
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10.06.2026 16:30 Відповісти
нє в лад
нє в попад
поцелуй блоху в кірпіч!
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10.06.2026 16:32 Відповісти
Таких треба при затриманні ліквідувати,як скажених псів...На зоні з такими статтями та "подвигами" - буде в авторитеті....Якщо доживе - вийде вже закінченим статусним злодієм....організує злочинне угрупування, або приєднається до вже діючого...Якщо на зоні ще залишилися опера - організують йому "півнячий кут" за замах на копів....Але це вже фантастика...Скоріше будуть наркоту носити та хвойд водити...
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10.06.2026 16:29 Відповісти
Під час дії воєнного стану пограбування треба прирівнювати до мародерні+збройний опір - давати 15 років, а не як добрий суд дасть 3-5 років макс, а то ще взагалі умовне - бо і не вбив і не пограбував..і він потім реально когось вб'є..
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10.06.2026 16:33 Відповісти
А що робити, коли державою керують мародери?
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10.06.2026 17:06 Відповісти
У нас мародери мародерять, прикриваючись своїми посадами та "кишеньковими" прокурорами та суддями, перебуваючи під захистом того самого прикормленого МВС. А ще кабмін з депутатами хочуть заборонити розголошувати факти цього мародерства.
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10.06.2026 17:13 Відповісти
То вже інше питання. Краще взагалі нічого не міняти? Щоб була подвійна мародерня?
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10.06.2026 17:53 Відповісти
ніколи не чув,щоб бандюкам,порушникам ПДР подобалась поліція Це люди "особого" складу. І суспільство повинно знати,що що це вороги порядку Потрібно чітко застосавувати Закон--порушив =відповідай.
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10.06.2026 16:45 Відповісти
я горжусь нашей полицией
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10.06.2026 17:09 Відповісти
 
 