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Новини Фото Напад на поліціянтів
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У Запоріжжі під час обшуку чоловік напав на поліцію: троє поранених, нападник загинув. ФОТОрепортаж

У Заводському районі Запоріжжя під час обшуку чоловік напав на поліцейських із ножем та сльозогінним газом. Троє правоохоронців дістали поранення, нападник загинув унаслідок застосування зброї.

Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні, 11 червня, близько 15:40 у Заводському районі Запоріжжя під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження стався озброєний напад на працівників поліції", - ідеться в повідомленні.

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Фігурант застосував сльозогінний газ та ніж

Під час проведення слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом поліцейським.

Поліцейські застосували зброю

Попри законні вимоги припинити протиправні дії, нападник продовжував чинити збройний опір та створював безпосередню загрозу життю і здоров’ю працівників поліції. Для відвернення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю.

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  • Унаслідок отриманого поранення нападник помер.
  • Трьох поліцейських із ножовими пораненнями госпіталізовано. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники Державного бюро розслідувань та інші профільні служби. Проводиться комплекс першочергових слідчих дій для встановлення всіх обставин події.

у Запоріжжі підозрюваний атакував поліцію під час обшуку
у Запоріжжі підозрюваний атакував поліцію під час обшуку
у Запоріжжі підозрюваний атакував поліцію під час обшуку
у Запоріжжі підозрюваний атакував поліцію під час обшуку
у Запоріжжі підозрюваний атакував поліцію під час обшуку

Автор: 

Запоріжжя (2589) напад (1241) Нацполіція (15755) Запорізька область (4966) Запорізький район (611)
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Топ коментарі
+14
відео буде,де ,,злодій,, без причин напав на ненавчених??
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11.06.2026 17:39 Відповісти
+12
під час проведення санкціонованого обшуку

Доволі дивно що вони на цьому наголосили. Хіба буває несанкціонований обшук? Згідно закону звісно.
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11.06.2026 17:38 Відповісти
+8
здоровий бик був, треба було цьому бику йти в армію, різати кацапів, а так -просто ган..н. Поліція-молодці!
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11.06.2026 17:46 Відповісти
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під час проведення санкціонованого обшуку

Доволі дивно що вони на цьому наголосили. Хіба буває несанкціонований обшук? Згідно закону звісно.
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11.06.2026 17:38 Відповісти
бува...в більшості випадків про які заявлено що законні,без доказів....
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11.06.2026 17:41 Відповісти
Ось і я про що.
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11.06.2026 17:43 Відповісти
Так, буває необхідність невідкладно провести обшук, без попереднього дозволу суду. Про такий обшук,за фактом його проведення, повідомляють слідчого суддю, який може надати статус обшуку санкціонуваного. Загалом же недостатньо інформації, аби зробити висновки. Мабуть, що лише згодом будуть нові факти, що дозволять з"ясувати те, чому ж сталася ця трагедія.
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11.06.2026 17:57 Відповісти
Лише за згоди власника житла. І це не обшук, а огляд.
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11.06.2026 18:07 Відповісти
відео буде,де ,,злодій,, без причин напав на ненавчених??
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11.06.2026 17:39 Відповісти
Я думаю такі новини треба в обов'язковому порядку подавати з підтвердженням відео з боді камер аби не було жодних маніпуляцій і звинувачень поліції в непровомірності їх дій. Це тільки на користь поліції, щоб не було потім домислів і травлі.
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11.06.2026 17:46 Відповісти
стаття написана з нахилом у винність вбитого.....а призумпція невинуватості???
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11.06.2026 17:50 Відповісти
Так. Я думаю, що поки не буде відео напруга між поліцією і народрм тільки зростатиме, як і агресія. Навіщо це робиться гадки немаю, бо геть нерозумно і навіть небезпечнр.
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11.06.2026 17:56 Відповісти
це штучне накачування ненависті громадян до тих хто асоціює себе з посадовою особою,може статися велика кров і останні самі дають до того повід....
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11.06.2026 18:04 Відповісти
Когда тебя такой уйопок порежет, прийдешь сюда про презумпцию рас3.14здыкивать
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11.06.2026 17:56 Відповісти
я сам робив в органах,і те що бачу в новій ,,поліції,, навіть не можу передати словами.....чорти
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11.06.2026 18:00 Відповісти
Т.е порезанные полицейские чорти, а убиенный ангел во плоти?
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11.06.2026 18:05 Відповісти
до 2004року поки я працював такого бидлячества при спілкуванні з громадянами не було,бо заява-розслідування-покарання,при мені офцерів сбу забирало,такого хаосу і безкарності серед ментів не було,ми старі менти офігіваємо від нової поліції....
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11.06.2026 18:11 Відповісти
Не було? Та з бандюками було спокійніше, ніж з поліцаями!
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11.06.2026 18:18 Відповісти
наразі вбито людину.....чи поліцаї безгрішні янголята і застраховані від порушення закону??
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11.06.2026 18:13 Відповісти
йому вже пофіг на презумпцію.
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11.06.2026 17:57 Відповісти
ви не праві,якщо він захищався від протизаконних дій...
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11.06.2026 17:59 Відповісти
..."проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження ..."-уважно читайте статтю
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11.06.2026 18:02 Відповісти
підписант хто???дбр??прокуратура???чи все та ж поліція???....
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11.06.2026 18:05 Відповісти
відео з камер і всі питання....але є одне але,їх чомусь приховують
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11.06.2026 18:07 Відповісти
Справа в тому, що і якщо вони є, оці причини, нападати з ножем на тих хто несе службу протизаконно
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11.06.2026 17:48 Відповісти
ст36 дає право
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11.06.2026 17:48 Відповісти
Навіщо писати неправду. Прочитайте її ще раз.
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11.06.2026 17:55 Відповісти
чи нагадати як майор хотів згвалтувати дівчинку??обставини???
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11.06.2026 17:53 Відповісти
Та ні, нагадувати не треба, я ще пом'ятаю Врадієвку і в цьому плані відношення вже реформованої поліції стало на порядки гірше. І це небезпечно для країни і я категорично проти цього.
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11.06.2026 17:58 Відповісти
Звичайно що ні,бо виявиться що поліцаї незаконно проникли в житло.
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11.06.2026 18:14 Відповісти
На людей в Україні, кидатися з ножем не можна, це гріх!
Мабуть, він думав, що на фронті з московітами бореться?.
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11.06.2026 17:41 Відповісти
хто довів що вони його не вбили???за вбивство міліціонером прокуратура доводила законність дій....хто виніс що поліцаї застосували зброю законно??
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11.06.2026 17:45 Відповісти
Хто і кого
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11.06.2026 17:46 Відповісти
А це вже кожен сам для себе вирішує.
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11.06.2026 17:58 Відповісти
здоровий бик був, треба було цьому бику йти в армію, різати кацапів, а так -просто ган..н. Поліція-молодці!
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11.06.2026 17:46 Відповісти
сам то звідки строчеш??чи бронь через вагітність??
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11.06.2026 17:51 Відповісти
Ненавчені воювати на фронті знову облажались на тому, чому нібито навчені. Як не крути, а кругом одні двійки.
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11.06.2026 17:50 Відповісти
Шо там у него в другой руке, зрение подводит.
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11.06.2026 17:51 Відповісти
В іншій руці в нього газовий балончик.
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11.06.2026 18:28 Відповісти
Газовий балончик.Дивно що він його так і не випустив.Може смерть була миттєва,хз.Хоча в це слабо віриться.Відео з боді-камер все прояснило б.
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11.06.2026 18:29 Відповісти
Газовий балончик.... Схоже на постанову... Мертвий, а ні ножа ні балончика з рук не випустив...
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11.06.2026 18:31 Відповісти
Вбили громадянина України а повинні за КОНСТИТУЦІЄЮ вбивати русню на фронті!
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11.06.2026 17:53 Відповісти
ти його паспорт бачив?
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11.06.2026 17:59 Відповісти
Очередной рэмбо, а мог бы родину защищать. С такими то навыками.
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11.06.2026 17:54 Відповісти
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11.06.2026 17:57 Відповісти
Скажіть ментам що коли ніж тримають в руці - заточена частина леза знаходиться у напрямку великого пальця руки, а не в протилежному. Бо вклали ніж в руку вверх ногами для красивої фотки.
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11.06.2026 18:07 Відповісти
Угу. А ще порізали цим ножен себе один одного. Для повноти картини. Щоб псевдоамериканцю Алексу було про що написати.
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11.06.2026 18:21 Відповісти
Як варіант... Цікава версія...
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11.06.2026 18:33 Відповісти
Порезал, говоришь? А где следы крови на ноже?
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11.06.2026 18:39 Відповісти
вбили при спробі самозахисту, ніж так гарно в руку положили
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11.06.2026 18:18 Відповісти
Це тільки в Україні може таке статися, де один ножем озброєний баран покалічив трьох озброєних вогнепальною зброєю баранів (поліцаїв).
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11.06.2026 18:31 Відповісти
Чомусь я мусорам не вірю!
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11.06.2026 18:33 Відповісти
Доречі, так ніж ніхто не тримає. 100% ніж вложили пізніше в руку для фотозйомки.
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11.06.2026 18:34 Відповісти
Ніж та балончик явно вклали в руки вже після смерті. Дуже цікаво було б подивитися на відео з бодікамер, яке повинно бути, бо поки що це схоже на вбиство та доволі тупеньку імітацію нападу у спробі виправдатися.
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11.06.2026 18:37 Відповісти
незаконне застосування зброї мусором, якщо вбитий застосував ніж, до нападника застосовуються прийоми рукопашного бою, газовий балон, резинова дубинка... а ненавчені просто вбили мужика
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11.06.2026 18:41 Відповісти
Я бачу,тут багатьом диванним аналітикам жалко мальчіка в трусіка і з ножичком....
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11.06.2026 18:42 Відповісти
 
 