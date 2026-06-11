У Запоріжжі під час обшуку чоловік напав на поліцію: троє поранених, нападник загинув. ФОТОрепортаж
У Заводському районі Запоріжжя під час обшуку чоловік напав на поліцейських із ножем та сльозогінним газом. Троє правоохоронців дістали поранення, нападник загинув унаслідок застосування зброї.
Про це повідомили в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 11 червня, близько 15:40 у Заводському районі Запоріжжя під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта кримінального провадження стався озброєний напад на працівників поліції", - ідеться в повідомленні.
Фігурант застосував сльозогінний газ та ніж
Під час проведення слідчих дій чоловік раптово напав на правоохоронців, застосував сльозогінний газ та завдав ножових поранень трьом поліцейським.
Поліцейські застосували зброю
Попри законні вимоги припинити протиправні дії, нападник продовжував чинити збройний опір та створював безпосередню загрозу життю і здоров’ю працівників поліції. Для відвернення смертельної небезпеки один із поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю.
- Унаслідок отриманого поранення нападник помер.
- Трьох поліцейських із ножовими пораненнями госпіталізовано. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
На місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники Державного бюро розслідувань та інші профільні служби. Проводиться комплекс першочергових слідчих дій для встановлення всіх обставин події.
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Доволі дивно що вони на цьому наголосили. Хіба буває несанкціонований обшук? Згідно закону звісно.
Мабуть, він думав, що на фронті з московітами бореться?.