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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти завдали понад 40 ударів по Дніпропетровщині: троє людей поранені. ФОТО

Упродовж дня 17 червня російські війська понад 40 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Дніпровський і Самарівський райони

  • У Дніпровському районі противник завдав удару по Солонянській громаді. Понівечені інфраструктура та приватний будинок.
  • У місті Самар пошкоджена адмінбудівля.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, автомобілі.

Унаслідок російських атак поранень дістали троє чоловіків 26, 63 та 69 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.

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Криворізький район

На Криворіжжі росіяни цілили по Грушівській громаді. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і автівка.

Синельниківський район

На Синельниківщині потерпала Межівська громада. Понівечений автомобіль.

Автор: 

обстріл (34564) Дніпропетровська область (5140) Дніпровський район (426) Криворізький район (405) Нікопольський район (803) Самарівський район (32) Синельниківський район (564) Самар (12)
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