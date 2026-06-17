Окупанти завдали понад 40 ударів по Дніпропетровщині: троє людей поранені. ФОТО

Упродовж дня 17 червня російські війська понад 40 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Дніпровський і Самарівський райони

У Дніпровському районі противник завдав удару по Солонянській громаді. Понівечені інфраструктура та приватний будинок.

У місті Самар пошкоджена адмінбудівля.

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Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, автомобілі.

Унаслідок російських атак поранень дістали троє чоловіків 26, 63 та 69 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.

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Криворізький район

На Криворіжжі росіяни цілили по Грушівській громаді. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і автівка.

Синельниківський район

На Синельниківщині потерпала Межівська громада. Понівечений автомобіль.