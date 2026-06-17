Окупанти завдали понад 40 ударів по Дніпропетровщині: троє людей поранені. ФОТО
Упродовж дня 17 червня російські війська понад 40 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Дніпровський і Самарівський райони
- У Дніпровському районі противник завдав удару по Солонянській громаді. Понівечені інфраструктура та приватний будинок.
- У місті Самар пошкоджена адмінбудівля.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.
Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, автомобілі.
Унаслідок російських атак поранень дістали троє чоловіків 26, 63 та 69 років. Усі лікуватимуться амбулаторно.
Криворізький район
На Криворіжжі росіяни цілили по Грушівській громаді. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки і автівка.
Синельниківський район
На Синельниківщині потерпала Межівська громада. Понівечений автомобіль.
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