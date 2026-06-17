FPV-дрон влучив в автівку Укрпошти у Нікополі - поранено водія. ФОТО
У Нікополі на Дніпропетровщині російський FPV-дрон атакував автомобіль пересувного відділення "Укрпошти". Поранення дістав водій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Укрпошти.
Дрон вдарив на виїзді з бази
Як повідомили в компанії, російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль 61-го пересувного відділення.
Атака сталася одразу після виїзду машини з точки базування.
Унаслідок удару водій дістав поранення ноги.
В Укрпошті зазначили, що загрози його життю немає. Наразі чоловік перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.
Нагадаємо, Цензор.НЕТ раніше писав, що російські безпілотники атакували сортувальний хаб "Нової пошти" у Сумах.
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