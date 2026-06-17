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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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FPV-дрон влучив в автівку Укрпошти у Нікополі - поранено водія. ФОТО

У Нікополі на Дніпропетровщині російський FPV-дрон атакував автомобіль пересувного відділення "Укрпошти". Поранення дістав водій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Укрпошти.

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Дрон вдарив на виїзді з бази

Як повідомили в компанії, російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль 61-го пересувного відділення.

Атака сталася одразу після виїзду машини з точки базування.

Унаслідок удару водій дістав поранення ноги.

Дрон РФ атакував автомобіль Укрпошти в Нікополі
Дрон РФ атакував автомобіль Укрпошти в Нікополі

В Укрпошті зазначили, що загрози його життю немає. Наразі чоловік перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, Цензор.НЕТ раніше писав, що  російські безпілотники атакували сортувальний хаб "Нової пошти" у Сумах.

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Укрпошта (1166) атака (1658) дрони (8469) Дніпропетровська область (5140)
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