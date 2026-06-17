Окупанти атакували сортувальний хаб "Нової пошти" в Сумах: там було відправлень на понад 42 млн грн. ФОТО

Унаслідок серії ворожих ударів пошкоджено сортувальний хаб "Нової пошти" в Сумській області.

Про це повідомили в компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, сьогодні вранці росіяни завдали двох ударів БпЛА по сортувальному терміналу "Нової пошти" в Сумах. Ніхто з працівників не постраждав.



Унаслідок ударів пошкоджено покрівлю та частину обладнання. Також зазнали пошкоджень сітчасті контейнери з посилками.



Повідомляється, що пожежу, яка виникла внаслідок влучань, було ліквідовано силами ДСНС.

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Відправлень - на понад 42 млн грн

За попередньою інформацією, на момент удару на території термінала знаходилися понад 13 тисяч відправлень із загальною оголошеною вартістю понад 42 млн грн. Наразі триває оцінка пошкоджень та стану вантажів.

""Нова пошта" компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок атаки. Актуальну інформацію щодо своїх відправлень можна відстежити у мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти"", - додали в компанії.

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