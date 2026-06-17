Оккупанты атаковали сортировочный хаб "Новой почты" в Сумах: там находилось отправлений на сумму более 42 млн грн. ФОТО

В результате серии вражеских ударов был поврежден сортировочный центр "Новой почты" в Сумской области.

Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, сегодня утром россияне нанесли два удара БПЛА по сортировочному терминалу "Новой почты" в Сумах. Никто из сотрудников не пострадал.



В результате ударов повреждены крыша и часть оборудования. Также были повреждены сетчатые контейнеры с посылками.



Сообщается, что пожар, возникший в результате попаданий, был ликвидирован силами ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ уничтожила крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве во время ракетной атаки. ФОТО

Отправлений - на сумму свыше 42 млн грн

По предварительной информации, на момент удара на территории терминала находилось более 13 тысяч отправлений с общей заявленной стоимостью свыше 42 млн грн. В настоящее время продолжается оценка повреждений и состояния грузов.

""Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были повреждены или уничтожены в результате атаки. Актуальную информацию о своих отправлениях можно отследить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты", - добавили в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Харькове дрон РФ повредил депо №5 "Новой почты": посылок было на миллион