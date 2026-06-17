Оккупанты атаковали сортировочный хаб "Новой почты" в Сумах: там находилось отправлений на сумму более 42 млн грн. ФОТО
В результате серии вражеских ударов был поврежден сортировочный центр "Новой почты" в Сумской области.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, сегодня утром россияне нанесли два удара БПЛА по сортировочному терминалу "Новой почты" в Сумах. Никто из сотрудников не пострадал.
В результате ударов повреждены крыша и часть оборудования. Также были повреждены сетчатые контейнеры с посылками.
Сообщается, что пожар, возникший в результате попаданий, был ликвидирован силами ГСЧС.
Отправлений - на сумму свыше 42 млн грн
По предварительной информации, на момент удара на территории терминала находилось более 13 тысяч отправлений с общей заявленной стоимостью свыше 42 млн грн. В настоящее время продолжается оценка повреждений и состояния грузов.
""Новая почта" компенсирует клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были повреждены или уничтожены в результате атаки. Актуальную информацию о своих отправлениях можно отследить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты", - добавили в компании.
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Якщо в росії не почнуть валити великі поштові хаби і азес в прикордонні ращом з «велосипедистами», ***** не зупиниться продовжувати терор.
Поштові хаби мають бути знищені.