FPV-дрон попал в автомобиль "Укрпочты" в Никополе - ранен водитель. ФОТО
В Никополе в Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль передвижного отделения "Укрпочты". Водитель получил ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрпочты".
Дрон нанес удар на выезде с базы
Как сообщили в компании, российский беспилотник поразил служебный автомобиль 61-го передвижного отделения.
Атака произошла сразу после выезда машины с базы.
В результате удара водитель получил ранение в ногу.
В "Укрпочте" отметили, что угрозы его жизни нет. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.
Напомним, Цензор.НЕТ ранее писал, что российские беспилотники атаковали сортировочный хаб "Новой почты" в Сумах.
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