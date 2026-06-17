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FPV-дрон попал в автомобиль "Укрпочты" в Никополе - ранен водитель. ФОТО

В Никополе в Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль передвижного отделения "Укрпочты". Водитель получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрпочты".

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Дрон нанес удар на выезде с базы

Как сообщили в компании, российский беспилотник поразил служебный автомобиль 61-го передвижного отделения.

Атака произошла сразу после выезда машины с базы.

В результате удара водитель получил ранение в ногу.

Дрон РФ атаковал автомобиль
Дрон РФ атаковал автомобиль

В "Укрпочте" отметили, что угрозы его жизни нет. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

Напомним, Цензор.НЕТ ранее писал, что российские беспилотники атаковали сортировочный хаб "Новой почты" в Сумах.

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