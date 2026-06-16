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Новости Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне нанесли удар FPV-дроном по людям в Никополе: трое погибших

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном мирных жителей в Никополе в Днепропетровской области.

Об этом заявил глава ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Отмечается, что в момент атаки люди двигались по дороге.

"Погибли мать и сын — женщина 87 лет и мужчина 51 года. Личность третьего погибшего сейчас устанавливают правоохранители", — добавил глава ОГА.

Читайте: Враг атаковал Никопольский район дронами и артиллерией: погиб мужчина

Рашисты убили троих человек в Никополе

Автор: 

обстрел (33193) Никополь (1403) Днепропетровская область (5318) Никопольский район (798)
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Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу і жодного разу "найвеличніший" не назвав ці слова ,ні варвари ,ні убивці ,ні рашиські кати,краще говорити пусті слова про перемовини з рашиським терористом.
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16.06.2026 17:04 Ответить
Нікопольці!Досі чекаєте на рюській мір,в місті є такі підараси!
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16.06.2026 17:37 Ответить
просто нелюди! Кацапофашисти своєю жортсокістю переврешили нацистів!
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16.06.2026 18:04 Ответить
кацапи - зло! - скажені звірі.
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16.06.2026 18:08 Ответить
найбільше дивує заголовок. спочатку пишуть про 87 річну , потім про 51 річного , про третю жертву (яка напевне наймолодша) зясовують.
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16.06.2026 18:25 Ответить
 
 