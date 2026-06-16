Россияне нанесли удар FPV-дроном по людям в Никополе: трое погибших
Российские оккупанты атаковали FPV-дроном мирных жителей в Никополе в Днепропетровской области.
Об этом заявил глава ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что в момент атаки люди двигались по дороге.
"Погибли мать и сын — женщина 87 лет и мужчина 51 года. Личность третьего погибшего сейчас устанавливают правоохранители", — добавил глава ОГА.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий16.06.2026 17:04 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
zloj pens #587166
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Нур Нур
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Igor Dovgoshyya #582942
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