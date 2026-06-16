Россияне нанесли удар FPV-дроном по людям в Никополе: трое погибших

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном мирных жителей в Никополе в Днепропетровской области.

Об этом заявил глава ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что в момент атаки люди двигались по дороге.

"Погибли мать и сын — женщина 87 лет и мужчина 51 года. Личность третьего погибшего сейчас устанавливают правоохранители", — добавил глава ОГА.

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