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Новини Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни вбили 87-річну жінку в кріслі колісному, загинув її син та ще одна людина у Нікополі

Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільних у Нікополі на Дніпропетровщині.

Про це заявив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що в момент атаки люди рухалися дорогою.

"Обірвав життя матері та сина – жінки 87 років та чоловіка 51 року. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці", - додав керівник ОВА.

Читайте: Ворог атакував Нікопольщину дронами й артилерією: загинув чоловік

Рашисти вбили трьох людей у Нікополі

Автор: 

обстріл (34547) Нікополь (1566) Дніпропетровська область (5137) Нікопольський район (802)
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Свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу і жодного разу "найвеличніший" не назвав ці слова ,ні варвари ,ні убивці ,ні рашиські кати,краще говорити пусті слова про перемовини з рашиським терористом.
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16.06.2026 17:04 Відповісти
Нікопольці!Досі чекаєте на рюській мір,в місті є такі підараси!
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16.06.2026 17:37 Відповісти
просто нелюди! Кацапофашисти своєю жортсокістю переврешили нацистів!
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16.06.2026 18:04 Відповісти
кацапи - зло! - скажені звірі.
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16.06.2026 18:08 Відповісти
найбільше дивує заголовок. спочатку пишуть про 87 річну , потім про 51 річного , про третю жертву (яка напевне наймолодша) зясовують.
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16.06.2026 18:25 Відповісти
То документів при собі може не було.
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16.06.2026 18:38 Відповісти
 
 