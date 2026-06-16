Росіяни вбили 87-річну жінку в кріслі колісному, загинув її син та ще одна людина у Нікополі

Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільних у Нікополі на Дніпропетровщині.

Про це заявив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зазначається, що в момент атаки люди рухалися дорогою.

"Обірвав життя матері та сина – жінки 87 років та чоловіка 51 року. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці", - додав керівник ОВА.

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