Росіяни вбили 87-річну жінку в кріслі колісному, загинув її син та ще одна людина у Нікополі
Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільних у Нікополі на Дніпропетровщині.
Про це заявив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що в момент атаки люди рухалися дорогою.
"Обірвав життя матері та сина – жінки 87 років та чоловіка 51 року. Особу третьої загиблої людини зараз встановлюють правоохоронці", - додав керівник ОВА.
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Володимир Омельянов
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zloj pens #587166
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