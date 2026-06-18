РФ атакувала Київщину: пошкоджено заклад освіти, ангарне приміщення та підприємство

Російські окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками та балістичними ракетами.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок ударів РФ минулося без постраждалих.

"Втім, наслідки ворожої атаки зафіксовані у двох районах області. У Вишгородському районі пошкоджено ангарне приміщення.



У Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства", - йдеться в повідомленні.

В області знищили три десятки ворожих дронів.

На місцях уже працюють усі необхідні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація завданих пошкоджень.

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Що передувало?

У ніч проти 18 червня російські війська атакували балістичними ракетами Київ та Полтаву. Через загрозу застосування ракет у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.

Відомо, що РФ випустила 7 балістичних ракет та 239 БпЛА.

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