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Новини Атака безпілотників на Київщину
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РФ атакувала Київщину: пошкоджено заклад освіти, ангарне приміщення та підприємство

Наслідки атаки на Київщину 18 червня: що відомо?

Російські окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками та балістичними ракетами.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Внаслідок ударів РФ минулося без постраждалих.

"Втім, наслідки ворожої атаки зафіксовані у двох районах області. У Вишгородському районі пошкоджено ангарне приміщення.

У Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства", - йдеться в повідомленні.

В області знищили три десятки ворожих дронів.

На місцях уже працюють усі необхідні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація завданих пошкоджень.

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Що передувало?

  • У ніч проти 18 червня російські війська атакували балістичними ракетами Київ та Полтаву. Через загрозу застосування ракет у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.
  • Відомо, що РФ випустила 7 балістичних ракет та 239 БпЛА.

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Автор: 

Київська область (4639) обстріл (34578) Бориспільський район (81) Вишгородський район (85)
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