РФ атакувала Київщину: пошкоджено заклад освіти, ангарне приміщення та підприємство
Російські окупанти вночі атакували Київщину безпілотниками та балістичними ракетами.
Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Внаслідок ударів РФ минулося без постраждалих.
"Втім, наслідки ворожої атаки зафіксовані у двох районах області. У Вишгородському районі пошкоджено ангарне приміщення.
У Бориспільському районі пошкоджень зазнали заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства", - йдеться в повідомленні.
В області знищили три десятки ворожих дронів.
На місцях уже працюють усі необхідні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація завданих пошкоджень.
Що передувало?
- У ніч проти 18 червня російські війська атакували балістичними ракетами Київ та Полтаву. Через загрозу застосування ракет у низці областей України було оголошено повітряну тривогу.
- Відомо, що РФ випустила 7 балістичних ракет та 239 БпЛА.
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