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Новини Атака на Дніпро
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Ворог завдав удару по підприємству у Дніпрі: 4 людини загинули, 10 поранених, молодий чоловік у важкому стані (оновлено)

удар по Дніпру

Зранку 29 червня 2026 року ворог завдав удару по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

За даними ОВА, понівечене приватне підприємство.

Попередньо, є постраждалі.

Більше інформації щодо ворожої атаки на Дніпро на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

За оновленою інформацією, 7людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. 22-річний чоловік у важкому стані.

Медики надають усім необхідну допомогу.

Станом на 11.56 зазначається, що ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя 4 людей. 10 - дістали поранень.

На місці влучання працюють усі екстрені служби.

Автор: 

Дніпро (3579) обстріл (34761) Дніпропетровська область (5181) Дніпровський район (435)
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