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Ворог завдав удару по підприємству у Дніпрі: 4 людини загинули, 10 поранених, молодий чоловік у важкому стані (оновлено)
Зранку 29 червня 2026 року ворог завдав удару по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
За даними ОВА, понівечене приватне підприємство.
Попередньо, є постраждалі.
Більше інформації щодо ворожої атаки на Дніпро на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За оновленою інформацією, 7людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. 22-річний чоловік у важкому стані.
Медики надають усім необхідну допомогу.
Станом на 11.56 зазначається, що ранкова атака росіян на Дніпро обірвала життя 4 людей. 10 - дістали поранень.
На місці влучання працюють усі екстрені служби.
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