Вже відомо про 6 загиблих у Дніпрі через удар РФ, загалом в області 35 поранених. ФОТОрепортаж
Упродовж дня російські війська понад 60 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та ракетою, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Удар РФ по Дніпру
До шести збільшилася кількість загиблих через атаку на Дніпро. У місті понівечені підприємство, училище, приватні оселі, автівки. Постраждали 29 людей.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Покровська громади.
Понівечені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, авто.
У важкому стані до лікарні доправили 54-річну жінку. 37-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Четверо людей лікуватимуться амбулаторно.
Кам’янський та Синельниківський райони
У Кам’янському районі потерпала Криничанська громада. Зайнялося поле з ячменем.
На Синельниківщині противник завдав удару по Петропавлівській громаді. Пошкоджена інфраструктура.
Уточнена інформація
За уточненою інформацією, через нічну атаку на П’ятихатську громаду постраждали двоє людей. 72-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 41-річна жінка лікуватиметься вдома.
Наслідки атак
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