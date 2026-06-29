Вже відомо про 6 загиблих у Дніпрі через удар РФ, загалом в області 35 поранених. ФОТОрепортаж

Упродовж дня російські війська понад 60 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та ракетою, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по Дніпру

До шести збільшилася кількість загиблих через атаку на Дніпро. У місті понівечені підприємство, училище, приватні оселі, автівки. Постраждали 29 людей.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Покровська громади.

Понівечені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, авто.

У важкому стані до лікарні доправили 54-річну жінку. 37-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

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Кам’янський та Синельниківський райони

У Кам’янському районі потерпала Криничанська громада. Зайнялося поле з ячменем.

На Синельниківщині противник завдав удару по Петропавлівській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

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Уточнена інформація

За уточненою інформацією, через нічну атаку на П’ятихатську громаду постраждали двоє людей. 72-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 41-річна жінка лікуватиметься вдома.

Наслідки атак





