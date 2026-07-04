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Росія вдарила балістикою по Дніпру: постраждали семеро людей
Вранці 4 липня російські війська завдали удару балістичними ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Борис Філатов.
За оновленими даними, поранення дістали семеро людей віком від 21 до 63 років.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Частина травмованих перебуває на лікуванні в міських лікарнях.
Житлова забудова не зазнала руйнувань
За попередньою інформацією, у житловому секторі руйнувань не зафіксовано.
На місцях ударів продовжують працювати відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.
За даними моніторингових телеграм-каналів, ворожі цілі локаційно зʼявилися вже під час спуску ракет на місто. Зреагувати можливостей вже не було.
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