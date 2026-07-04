Росія вдарила балістикою по Дніпру: постраждали семеро людей

Вранці 4 липня російські війська завдали удару балістичними ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали мирні жителі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Борис Філатов.

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За оновленими даними, поранення дістали семеро людей віком від 21 до 63 років.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Частина травмованих перебуває на лікуванні в міських лікарнях.

Житлова забудова не зазнала руйнувань

За попередньою інформацією, у житловому секторі руйнувань не зафіксовано.

На місцях ударів продовжують працювати відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

За даними моніторингових телеграм-каналів, ворожі цілі локаційно зʼявилися вже під час спуску ракет на місто. Зреагувати можливостей вже не було.

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