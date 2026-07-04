Россия ударила баллистикой по Днепру: пострадали семь человек
Утром 4 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали мирные жители.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
По обновленным данным, ранения получили семь человек в возрасте от 21 до 63 лет.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Часть пострадавших находится на лечении в городских больницах.
Жилая застройка не пострадала
По предварительной информации, в жилом секторе разрушений не зафиксировано.
На местах ударов продолжают работать соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, вражеские цели появились на экранах уже во время спуска ракет на город. Возможностей отреагировать уже не было.
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