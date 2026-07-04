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Новости Атака на Днепр
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Россия ударила баллистикой по Днепру: пострадали семь человек

Удар по Днепру 4 июля

Утром 4 июля российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали мирные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

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По обновленным данным, ранения получили семь человек в возрасте от 21 до 63 лет.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Часть пострадавших находится на лечении в городских больницах.

Жилая застройка не пострадала

По предварительной информации, в жилом секторе разрушений не зафиксировано.

На местах ударов продолжают работать соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, вражеские цели появились на экранах уже во время спуска ракет на город. Возможностей отреагировать уже не было.

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Днепр (4657) обстрел (33545) баллистические ракеты (595) Днепропетровская область (5391) Днепровский район (435)
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