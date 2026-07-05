На Дніпропетровщині у неділю понад 30 атак: пошкоджено будинки, є поранений

У неділю ворог понад 30 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Постраждала одна людина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі у Телеграмі.

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Масовані удари по районах області

У Павлограді пошкоджено інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там пошкоджені підприємства, багатоквартирний будинок і автівки.

На Синельниківщині противник завдав удару по райцентру та Васильківській громаді. Пошкоджено інфраструктуру та багатоквартирні будинки. Одна людина дістала поранення.

"У Павлограді понівечені інфраструктура, приватні будинки та автомобілі. На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. Пошкоджені підприємства, багатоквартирний будинок й автівки. На Синельниківщині противник завдав удару по райцентру та Васильківській громаді. Понівечені інфраструктура, багатоквартирні будинки. Одна людина дістала поранень", - зазначив він.

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Пожежі та нові влучання

Крім того, влучання були у Самарівському районі. Там росіяни цілили по місту Самар та Піщанській громаді. Пошкоджена інфраструктура. Зайнялося поле з пшеницею.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще дев’ять поранені.

Дві авіабомби окупантів зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у багатоповерхівці. На місці атаки виникла пожежа.

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