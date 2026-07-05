Обстріл Запоріжжя: один загиблий, 14 поранених, – ОВА (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю в неділю, 5 липня, пошкоджено багатоповерхівку, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Попередньо, є постраждалі", – написав Федоров у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар по Запоріжжю: є постраждалі

Пізніше Федоров написав, що серед постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя двоє поліцейських.



Правоохоронці госпіталізовані. Стан одного з них медики оцінюють, як важкий.

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О 18:59 - Федоров написав, що внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя одна людина загинула,ще дев'ять поранені.

Дві авіабомби окупантів зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у багатоповерхівці. Виникла пожежа.

"Поранень дістали дев'ять людей. В тому числі, і 14-річний хлопець та 89-річна жінка. Усім постраждалим надається необхідна допомога", - зазначив очільник ОВА.

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О 20:20 - Нацполіція повідомила, що російські війська ввечері завдали удару по Запоріжжю двома авіабомбами ФАБ-500 з УМПК. Одна з бомб влучила поблизу багатоповерхівки.

Під час виконання службових обов’язків важкі поранення дістали двоє поліцейських. Один із них помер під час реанімаційних заходів.

Також поранення отримали семеро цивільних. Ще один авіаудар прийшовся по приватному сектору, де постраждав 15-річний підліток.

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У Запоріжжі внаслідок авіаційної атаки, яка сталася ввечері, кількість постраждалих зросла до 13. Про це в Телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, у людей контузії та осколкові поранення.

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Кількість поранених унаслідок авіаційної атаки росіян збільшилася до 14 людей. Усім постраждалим надається потрібна допомога", - повідомила Національна поліція Запорізької області у Фейсбуці.