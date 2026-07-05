Жителей Сумщины призывают воздержаться от посещения АЗС в ближайшее время, - ОВА
В связи с возможными ударами российских войск по АЗС жителей Сумской области призывают в ближайшее время не посещать автозаправочные станции.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Враг планирует удары по АЗС
Так, согласно информации, полученной ОГА, в ближайшее время враг намерен нанести удары по территории автозаправочных станций в Сумской области и в нескольких других областях.
"Призываем жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без крайней необходимости", — говорится в сообщении.
Усиление мер безопасности
Сообщается, что руководство автозаправочных станций проинформировано. Даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности.
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