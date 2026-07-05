Жителей Сумщины призывают воздержаться от посещения АЗС в ближайшее время, - ОВА

В связи с возможными ударами российских войск по АЗС жителей Сумской области призывают в ближайшее время не посещать автозаправочные станции.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Враг планирует удары по АЗС

Так, согласно информации, полученной ОГА, в ближайшее время враг намерен нанести удары по территории автозаправочных станций в Сумской области и в нескольких других областях.



"Призываем жителей области временно воздержаться от посещения АЗС и не находиться вблизи их территорий без крайней необходимости", — говорится в сообщении.

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Усиление мер безопасности

Сообщается, что руководство автозаправочных станций проинформировано. Даны соответствующие поручения по усилению мер безопасности.

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