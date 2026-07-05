Мешканців Сумщини закликають утриматися від відвідування АЗС найближчим часом, - ОВА

Через можливі удари росіян по АЗС жителів Сумської області закликають не відвідувати найближчим часом автозаправні станції.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог планує удари по АЗС

Так, згідно з отриманою ОВА інформацією, найближчим часом ворог має намір завдати ударів по території автозаправних станцій на Сумщині та в кількох інших областях.



"Закликаємо жителів області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворожий БпЛА атакував АЗС у Сумах: госпіталізовано трьох жінок

Посилення заходів безпеки

Повідомляється, що керівництво автозаправних станцій поінформоване. Надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.

Також дивіться: Рашисти атакували чотири АЗС на Сумщині від ночі. Попередньо, є постраждалі. ФОТО