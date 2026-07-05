Мешканців Сумщини закликають утриматися від відвідування АЗС найближчим часом, - ОВА
Через можливі удари росіян по АЗС жителів Сумської області закликають не відвідувати найближчим часом автозаправні станції.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Ворог планує удари по АЗС
Так, згідно з отриманою ОВА інформацією, найближчим часом ворог має намір завдати ударів по території автозаправних станцій на Сумщині та в кількох інших областях.
"Закликаємо жителів області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби", - йдеться в повідомленні.
Посилення заходів безпеки
Повідомляється, що керівництво автозаправних станцій поінформоване. Надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки.
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