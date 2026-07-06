Россия атаковала Николаевскую область дронами: шесть пострадавших, повреждена АЗС
В результате атак дронов Shahed/"Гербера" в Николаевской области пострадали шесть человек. Повреждены АЗС, линия электропередачи, частный дом, автомобили и сельхозтехника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.
В Нечаянской общине пострадали два человека
В Нечаянской громаде в результате атаки была ранена 49-летняя женщина. Ее госпитализировали, по состоянию на утро ее состояние оценивается как средней тяжести, стабильное.
Позже в медицинское учреждение в другой области самостоятельно обратился 45-летний мужчина, который также пострадал в результате нападения.
Кроме того, повреждено здание автозаправочной станции.
В Новоодесской громаде ранены двое мужчин
Во время повторной атаки ударными беспилотниками в Новоодесской общине ранения получили мужчины в возрасте 39 и 40 лет. Обоих госпитализировали. По информации на утро, их состояние - средней тяжести, стабильное.
Также повреждено здание автозаправочной станции и линия электропередач.
В Коблевской громаде повреждены дом и автомобили
В Коблевской громаде в результате удара дронов поврежден частный жилой дом и два автомобиля.
FPV-атаки по Очаковской и Галициновской громадам
За прошедшие сутки российские войска пять раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Галициновскую громады.
В результате одного из ударов в Галициновской общине легкие ранения получили двое мужчин в возрасте 61 и 65 лет. От госпитализации они отказались.
Также повреждена сельскохозяйственная техника.
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