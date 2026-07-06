Россия атаковала Николаевскую область дронами: шесть пострадавших, повреждена АЗС

В результате атак дронов Shahed/"Гербера" в Николаевской области пострадали шесть человек. Повреждены АЗС, линия электропередачи, частный дом, автомобили и сельхозтехника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

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В Нечаянской общине пострадали два человека

В Нечаянской громаде в результате атаки была ранена 49-летняя женщина. Ее госпитализировали, по состоянию на утро ее состояние оценивается как средней тяжести, стабильное.

Позже в медицинское учреждение в другой области самостоятельно обратился 45-летний мужчина, который также пострадал в результате нападения.

Кроме того, повреждено здание автозаправочной станции.

В Новоодесской громаде ранены двое мужчин

Во время повторной атаки ударными беспилотниками в Новоодесской общине ранения получили мужчины в возрасте 39 и 40 лет. Обоих госпитализировали. По информации на утро, их состояние - средней тяжести, стабильное.

Также повреждено здание автозаправочной станции и линия электропередач.

В Коблевской громаде повреждены дом и автомобили

В Коблевской громаде в результате удара дронов поврежден частный жилой дом и два автомобиля.

FPV-атаки по Очаковской и Галициновской громадам

За прошедшие сутки российские войска пять раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Галициновскую громады.

В результате одного из ударов в Галициновской общине легкие ранения получили двое мужчин в возрасте 61 и 65 лет. От госпитализации они отказались.

Также повреждена сельскохозяйственная техника.

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