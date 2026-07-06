Россия нанесла масштабные разрушения Киеву: повреждено более 20 объектов, - Кулеба

После ночной атаки РФ в Киеве зафиксированы масштабные разрушения в четырёх районах города. Больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы, продолжаются спасательные работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

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"Враг наносил удары по жилым кварталам столицы. На данный момент известно о 46 пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Фиксируются разрушения в 4 районах Киева, больше всего - в Подольском и Дарницком районах. Всего - более 20 локаций. Продолжаются спасательные операции и ликвидация последствий профильными оперативными службами.

Удар по Киевской области

В Киевской области в результате атаки повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах также работают оперативные штабы.

"К сожалению, есть погибший. Еще 10 жителей области получили травмы", - отметил Кулеба.

Также в течение суток Россия наносила удары по Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской областям и другим регионам.

"Это настоящий терроризм против мирного населения Украины", - подчеркнул Кулеба

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