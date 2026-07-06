Через удар РФ по Києву значно пошкоджено 30 будинків, з Вишневого вже евакуювали 500 людей, - Клименко. ФОТОрепортаж

Під час сьогоднішньої масованої атаки РФ рятувальникам вдалося врятувати 64 людини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по Києву

За його словами, у Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду. На жаль, 5 людей загинули, понад 30 - постраждали. У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. Тут атака забрала життя 6 жителів. Серед 28 врятованих людей - двоє 4-річних дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали.

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Обстріл Київщини

Складна ситуація на Київщині, де внаслідок обстрілу станом на зараз загинули 3 людини. У Вишневому через загрозу повторної детонації розпочали евакуацію жителів із небезпечної території. Вже тимчасово евакуювали понад 500 людей до завершення робіт з ліквідації. Також проводиться обстеження пошкоджених приватних будинків, щоб не пропустити жодного постраждалого.

"Загалом російський удар по Києву та області вже забрав життя 14 людей. Ідентифікація осіб загиблих триває. Ще майже 60 жителів отримали поранення, серед них - 5 дітей. Усім надається необхідна допомога", - наголосив Клименко.













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Також зазначається, що через небезпеку для рятувальників залучено роботизовану техніку та авіацію. Також на місцях працюють кінологічні розрахунки та піротехніки. Психологи поліції та ДСНС уже надали допомогу понад 100 громадянам. У Дарницькому та Подільському районах столиці розпочали роботу мобільні сервісні центри МВС - потерпілі зможуть безкоштовно відновити втрачені документи або вибракувати знищені обстрілом автомобілі.