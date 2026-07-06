Офіс 5 каналу розтрощений після нічної атаки РФ на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ постраждав офіс 5 каналу.
Про це повідомила у фейсбуку шеф-редакторка "5 каналу" Ірина Герасимова, інформує Цензор.НЕТ.
Масштаби пошкоджень
"Живі і вже в етері на нашому ютюб-каналі. Якась збочена традиція ворога: у липні бомбити 5 канал. Цієї ночі, як і 10 липня минулого року, офіс 5 каналу геть розтрощений. Всі живі й здорові, ніхто не постраждав. Пошкоджена остання студія, яка вціліла минулого літа і з якої ми весь час виходили в етер. Також потрощена техніка робочі місця в редакції. Сталева команда 5-го продовжує працювати для вас", - зазначила вона.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинула людина.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Випадковість??
Що там з аналами марафету?