УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11725 відвідувачів онлайн
Новини Фото Масований комбінований удар
7 476 25

Офіс 5 каналу розтрощений після нічної атаки РФ на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної масованої атаки РФ на Київ постраждав офіс 5 каналу.

Про це повідомила у фейсбуку шеф-редакторка "5 каналу" Ірина Герасимова, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масштаби пошкоджень

"Живі і вже в етері на нашому ютюб-каналі. Якась збочена традиція ворога: у липні бомбити 5 канал. Цієї ночі, як і 10 липня минулого року, офіс 5 каналу геть розтрощений. Всі живі й здорові, ніхто не постраждав. Пошкоджена остання студія, яка вціліла минулого літа і з якої ми весь час виходили в етер. Також потрощена техніка робочі місця в редакції. Сталева команда 5-го продовжує працювати для вас", - зазначила вона.

5 канал після обстрілу
5 канал після обстрілу
5 канал після обстрілу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна потребує у 10 разів більшої підтримки ППО, - постпред України при ООН Мельник

Що передувало?

  • Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
  • На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинула людина.
  • Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

Також читайте: Зеленський надіслав Трампу термінового листа щодо критичної нестачі систем ППО та ракет до них

Автор: 

Київ (21074) обстріл (35018) канал (118)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Рошен, 5 канал....
Випадковість??
Що там з аналами марафету?
показати весь коментар
06.07.2026 10:33 Відповісти
+28
Заявка ОПи виконана. Бо вибори Зеленского восени.
показати весь коментар
06.07.2026 10:33 Відповісти
+12
А ОПа ціла?
показати весь коментар
06.07.2026 10:35 Відповісти

Завантаження...

 
 