Офис 5 канала разгромлен после ночной атаки РФ на Киев. ВИДЕО+ФОТО

В результате ночной массированной атаки РФ на Киев пострадал офис "5 канала".

Об этом сообщила в Facebook главный редактор "5 канала" Ирина Герасимова, передает Цензор.НЕТ.

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Масштабы повреждений

"Живы и уже в эфире на нашем YouTube-канале. Какая-то извращенная традиция врага: в июле бомбить 5 канал. Этой ночью, как и 10 июля прошлого года, офис 5 канала полностью разгромлен. Все живы и здоровы, никто не пострадал. Повреждена последняя студия, которая уцелела прошлым летом и из которой мы все время выходили в эфир. Также разгромлена техника и рабочие места в редакции. Стальная команда 5-го канала продолжает работать для вас", - отметила она.







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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погиб один человек.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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