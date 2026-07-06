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После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации: где они расположены

В Вишневом произошла детонация после атаки

После ночной атаки РФ в Вишневом Киевской области начали работать пункты эвакуации для жителей, выразивших желание покинуть общину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрВишневой городской территориальной общины.

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Эвакуация

"Внимание! Всем, кому необходимо покинуть общину, пункты эвакуации расположены по адресам:

  • г. Вишневое — ул. Европейская, 30.
  • с. Крюковщина — ул. Балукова, 1Е.

Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, по возможности, взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, после атаки на Киевскую область в Вишневом существует угроза повторной детонации.

Автор: 

Вишневое (40) Киевская область (4705) обстрел (33588) эвакуация (2311) Бучанский район (159)
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Топ комментарии
+7
Сучі ЗЕмародери , у нас що *********** дохріна що ви допустили їхнє зберігання не в укриттях !!???
В сотий раз кажу що з владою Зеленського і його шайки ми програємо війну .
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06.07.2026 09:21 Ответить
+5
Яка тупа істота додумалась розмістити склад БК у місті та сконцентрувати там велику кількість БК, начебто щоб спеціально щоб ворог одним ударом знищив
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06.07.2026 09:36 Ответить
+3
Какой идиот додумался разместить такой склад с боеприпасами совсем рядим с жилым микрорайоном? Пятый год большого вторжения, а ничему война идиотов не научила.
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06.07.2026 09:34 Ответить

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