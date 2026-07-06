После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации: где они расположены
После ночной атаки РФ в Вишневом Киевской области начали работать пункты эвакуации для жителей, выразивших желание покинуть общину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрВишневой городской территориальной общины.
Эвакуация
"Внимание! Всем, кому необходимо покинуть общину, пункты эвакуации расположены по адресам:
- г. Вишневое — ул. Европейская, 30.
- с. Крюковщина — ул. Балукова, 1Е.
Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, по возможности, взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Как сообщалось, после атаки на Киевскую область в Вишневом существует угроза повторной детонации.
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В сотий раз кажу що з владою Зеленського і його шайки ми програємо війну .