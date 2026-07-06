После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации: где они расположены

После ночной атаки РФ в Вишневом Киевской области начали работать пункты эвакуации для жителей, выразивших желание покинуть общину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центрВишневой городской территориальной общины.

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Эвакуация

"Внимание! Всем, кому необходимо покинуть общину, пункты эвакуации расположены по адресам:

г. Вишневое — ул. Европейская, 30.

с. Крюковщина — ул. Балукова, 1Е.

Просим сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, по возможности, взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, после атаки на Киевскую область в Вишневом существует угроза повторной детонации.