Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації: де вони розташовані
Після нічної атаки РФ у Вишневому на Київщині запрацювали пункти евакуації для мешканців, які виявили намір виїхати з громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вишневої міської територіальної громади.
Евакуація
"Увага! Усіх, хто потребує виїхати з громади, пункти евакуації за адресами:
- м. Вишневе - вул. Європейська, 30.
- с. Крюківщина - вул. Балукова, 1Е.
Просимо зберігати спокій, дотримуватися вказівок відповідальних служб та за можливості взяти із собою документи, необхідні ліки, воду й найнеобхідніші речі", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Як повідомлялося, після атаки на Київщину у Вишневому загроза повторної детонації.
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В сотий раз кажу що з владою Зеленського і його шайки ми програємо війну .