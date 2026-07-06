Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації: де вони розташовані

Після нічної атаки РФ у Вишневому на Київщині запрацювали пункти евакуації для мешканців, які виявили намір виїхати з громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вишневої міської територіальної громади.

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Евакуація

"Увага! Усіх, хто потребує виїхати з громади, пункти евакуації за адресами:

м. Вишневе - вул. Європейська, 30.

с. Крюківщина - вул. Балукова, 1Е.

Просимо зберігати спокій, дотримуватися вказівок відповідальних служб та за можливості взяти із собою документи, необхідні ліки, воду й найнеобхідніші речі", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Як повідомлялося, після атаки на Київщину у Вишневому загроза повторної детонації.