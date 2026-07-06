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Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації: де вони розташовані

У Вишневому детонація після атаки

Після нічної атаки РФ у Вишневому на Київщині запрацювали пункти евакуації для мешканців, які виявили намір виїхати з громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Вишневої міської територіальної громади.

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Евакуація

"Увага! Усіх, хто потребує виїхати з громади, пункти евакуації за адресами:

  • м. Вишневе - вул. Європейська, 30.
  • с. Крюківщина - вул. Балукова, 1Е.

Просимо зберігати спокій, дотримуватися вказівок відповідальних служб та за можливості взяти із собою документи, необхідні ліки, воду й найнеобхідніші речі", - йдеться у повідомленні.

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Що передувало?

Як повідомлялося, після атаки на Київщину у Вишневому загроза повторної детонації.

Автор: 

Вишневе (43) Київська область (4669) обстріл (34943) евакуація (2555) Бучанський район (170)
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Топ коментарі
+9
Сучі ЗЕмародери , у нас що *********** дохріна що ви допустили їхнє зберігання не в укриттях !!???
В сотий раз кажу що з владою Зеленського і його шайки ми програємо війну .
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06.07.2026 09:21 Відповісти
+7
Яка тупа істота додумалась розмістити склад БК у місті та сконцентрувати там велику кількість БК, начебто щоб спеціально щоб ворог одним ударом знищив
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06.07.2026 09:36 Відповісти
+6
Какой идиот додумался разместить такой склад с боеприпасами совсем рядим с жилым микрорайоном? Пятый год большого вторжения, а ничему война идиотов не научила.
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06.07.2026 09:34 Відповісти

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