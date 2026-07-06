В результате удара РФ по Киеву значительно повреждены 30 домов, из Вишневого уже эвакуировали 500 человек, - Клименко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время сегодняшней массированной атаки РФ спасателям удалось спасти 64 человека.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по Киеву

По его словам, в Киеве значительно повреждено около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. К сожалению, 5 человек погибли, более 30 - пострадали. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. Здесь атака унесла жизни 6 жителей. Среди 28 спасенных людей - двое 4-летних детей. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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Обстрел Киевской области

Сложная ситуация в Киевской области, где в результате обстрела на данный момент погибли 3 человека. В Вишневом из-за угрозы повторной детонации начали эвакуацию жителей с опасной территории. Уже временно эвакуировали более 500 человек до завершения работ по ликвидации последствий. Также проводится обследование поврежденных частных домов, чтобы не пропустить ни одного пострадавшего.

"В целом российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек. Идентификация погибших продолжается. Еще почти 60 жителей получили ранения, среди них - 5 детей. Всем оказывается необходимая помощь", - подчеркнул Клименко.













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Также отмечается, что из-за опасности для спасателей задействованы роботизированная техника и авиация. Кроме того, на местах работают кинологические расчеты и пиротехники. Психологи полиции и ГСЧС уже оказали помощь более чем 100 гражданам. В Дарницком и Подольском районах столицы начали работу мобильные сервисные центры МВД - пострадавшие смогут бесплатно восстановить утраченные документы или списать уничтоженные обстрелом автомобили.