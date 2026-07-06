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Новости Фото дефицит ракет для систем ПВО Массированный комбинированный удар
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Зеленский призвал США и Европу усилить украинскую ПВО: в Киеве 11 погибших, в Киевской области - 3. Нам нужны ракеты-перехватчики. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной массированный удар РФ по Украине и призвал партнеров усилить украинскую ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Зеленского. 

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Удар по Киеву

Он напомнил, что этой ночью Киев подвергся массированному российскому удару. Россия выпустила 68 ракет и еще 351 ударный дрон.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий. Повреждения зафиксированы более чем в 10 точках города, в том числе в жилых домах. На местах работают все необходимые службы, которые делают все возможное, чтобы спасти людей и оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. На данный момент удалось спасти 64 человека, среди них двое детей. На данный момент известно, что, к сожалению, в результате этой атаки погибли 11 человек. Еще около 60 человек ранены", - отметил глава государства.

удар РФ по Киеву 6 июля
удар РФ по Киеву 6 июля
удар РФ по Киеву 6 июля
удар РФ по Киеву 6 июля
удар РФ по Киеву 6 июля
удар РФ по Киеву 6 июля
удар РФ по Киеву 6 июля
удар РФ по Киеву 6 июля
удар РФ по Киеву 6 июля

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Удар по Киевской области

По словам Зеленского, в Киевской области 16 пострадавших, погибли три человека. В Вишневом продолжается пожар на месте ракетного удара. Проводится эвакуация людей из частного сектора. К ликвидации последствий атаки привлечено более 400 спасателей и полицейских.

Дефицит ракет-перехватчиков

"Наши воины показали сегодня хорошие результаты в сбивании дронов и крылатых ракет, но, к сожалению, не в отношении российской баллистики. И причина — именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков. Очень важно, чтобы мир, прежде всего Америка и наши европейские партнеры, вышли из саммита НАТО в Анкаре с решительными решениями в поддержку нашей защиты неба, а значит, защиты жизней обычных людей. Пока ракеты для "Патриотов" остаются на складах союзников, это только поощряет Россию и дальше "побеждать" жилые дома. У США и Европы достаточно сил, чтобы остановить этот террор", — подчеркивает Зеленский.

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Что этому предшествовало?

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погиб один человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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Автор: 

Вишневое (54) Зеленский Владимир (24749) Киев (26640) Киевская область (4731) ПВО (3817) Patriot (481) Бучанский район (172)
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Топ комментарии
+29
,ППО ЗРК Кільчень, в 4 рази дешевше Петріота, збиває балістику, був поданий в МО в 2019, теоретично перший зразок могли вже запустити в 2022 р. де він?
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06.07.2026 10:17 Ответить
+21
Ха! Зелене ДБР клістрони знімали з уєе готових, плставлених нвюа бойове чергування С-300 якраз перед повномасштабним вторгненням. Тому закриття ракетної програми, вилучення клістронів для послаблення ППО - це не дурість, це - диверсія. Свідома для режисерів і несвідома для різних акьорів і корисних ідіотів.
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06.07.2026 10:25 Ответить
+16
Оманська Гнида прокинулось і почало срати ротом
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06.07.2026 10:18 Ответить

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