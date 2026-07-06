Зеленський закликав США та Європу посилити українську ППО: У Києві 11 загиблих, на Київщині - 3. Нам потрібні ракети-перехоплювачі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований удар РФ по Україні та закликав партнерів посилити українську ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

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Удар по Києву

Він нагадав, що цієї ночі Київ був під масованим російським ударом. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон.

"Зараз триває ліквідація наслідків. Пошкодження зафіксовані більш ніж на 10 локаціях міста, зокрема в житлових будинках. На місцях працюють усі необхідні служби, які роблять максимум, щоб урятувати людей і надати допомогу кожному, хто її потребує. Станом на зараз вдалося врятувати 64 людини, серед них дві дитини. Станом на зараз відомо, що, на жаль, через цю атаку загинули 11 людей. Ще близько 60 людей поранено", - зазначив глава держави.



















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Удар по Київщині

За словами Зеленського, на Київщині 16 постраждалих, загинуло троє людей. У Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Проводиться евакуація людей із приватного сектора. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 400 рятувальників і поліцейських.

Дефіцит ракет-перехоплювачів

"Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина - саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до "петріотів" залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі "перемагати" житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити", - наголошує Зеленський.

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Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинула людина.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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