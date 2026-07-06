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Новини Масований комбінований удар
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Треба бути готовим до варіантів, що РФ може вдарити і наступного дня, - Ігнат

РФ може вдарити і наступного дня: що сказав Ігнат?

РФ може завдавати ударів і наступного дня, проте у ворога можливості не безмежні.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Все залежить від можливостей. Процес нешвидкий. Щось вони можуть десь притримати. Ви бачите, періодичність в середньому - раз на 10 днів. Якщо в середньому рахувати. Можуть збільшити вони період і завдати ударів навіть на наступний день.

Треба бути готовим до таких варіантів, що противник може повторити удар. Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно", - пояснив Ігнат.

Водночас він зауважив, що можливості у ворога теж не безмежні. 

"Якби могли вони нас обстрілювати щодня, вони б це робили", - додав Ігнат.

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Масований обстріл

  • Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.
  • У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
  • Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.

Також читайте: РФ від ранку атакує АЗС у Запоріжжі: троє людей постраждали

Автор: 

обстріл (34943) Ігнат Юрій (872)
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Топ коментарі
+11
Может и завтра, и через день. А мы не можем ударить по мааацкве баллистикой, т.к. она вся была закатана в асфальт Янелохом по прямому приказу }{уйла начиная с 2019 года.
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06.07.2026 10:20 Відповісти
+5
А відповідь на мацкву буде? Вже скоро рік як з цих обіцянок пройде.
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06.07.2026 10:26 Відповісти
+3
Що значить бути готовим? Просто тупо сприйняти як факт і подивитись на наслідки?
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06.07.2026 10:25 Відповісти

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