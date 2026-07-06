Треба бути готовим до варіантів, що РФ може вдарити і наступного дня, - Ігнат

РФ може завдавати ударів і наступного дня, проте у ворога можливості не безмежні.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Все залежить від можливостей. Процес нешвидкий. Щось вони можуть десь притримати. Ви бачите, періодичність в середньому - раз на 10 днів. Якщо в середньому рахувати. Можуть збільшити вони період і завдати ударів навіть на наступний день.

Треба бути готовим до таких варіантів, що противник може повторити удар. Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно", - пояснив Ігнат.

Водночас він зауважив, що можливості у ворога теж не безмежні.

"Якби могли вони нас обстрілювати щодня, вони б це робили", - додав Ігнат.

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Масований обстріл

Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.

У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.

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