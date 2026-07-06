Треба бути готовим до варіантів, що РФ може вдарити і наступного дня, - Ігнат
РФ може завдавати ударів і наступного дня, проте у ворога можливості не безмежні.
Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Все залежить від можливостей. Процес нешвидкий. Щось вони можуть десь притримати. Ви бачите, періодичність в середньому - раз на 10 днів. Якщо в середньому рахувати. Можуть збільшити вони період і завдати ударів навіть на наступний день.
Треба бути готовим до таких варіантів, що противник може повторити удар. Ігнорувати повітряну тривогу не потрібно", - пояснив Ігнат.
Водночас він зауважив, що можливості у ворога теж не безмежні.
"Якби могли вони нас обстрілювати щодня, вони б це робили", - додав Ігнат.
Масований обстріл
- Російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого, станом на зараз, відомо про 11 загиблих. Постраждали понад 40 осіб.
- У Повітряних силах повідомили, що РФ випустила 68 ракет і 351 БпЛА. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- Сили ППО знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників.
Топ коментарі
+11 Green Bill #603485
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+5 Vasya #607130
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+3 Fox Warr #551695
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