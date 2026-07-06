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Новости Массированный комбинированный удар
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Нужно быть готовым к тому, что РФ может нанести удар и на следующий день, - Игнат

РФ может нанести удар и на следующий день: что сказал Игнат?

Россия может наносить удары и на следующий день, однако возможности противника не безграничны.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Все зависит от возможностей. Процесс небыстрый. Что-то они могут где-то придержать. Вы видите, периодичность в среднем - раз в 10 дней. Если в среднем считать. Могут увеличить они период и нанести удары даже на следующий день.

Надо быть готовым к таким вариантам, что противник может повторить удар. Игнорировать воздушную тревогу не нужно", - пояснил Игнат.

В то же время он отметил, что возможности у противника тоже не безграничны. 

"Если бы они могли обстреливать нас каждый день, они бы это делали", - добавил Игнат.

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Массированный обстрел

  • Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно об 11 погибших. Пострадали более 40 человек.
  • В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.

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Автор: 

обстрел (33588) Игнат Юрий (685)
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Топ комментарии
+12
Может и завтра, и через день. А мы не можем ударить по мааацкве баллистикой, т.к. она вся была закатана в асфальт Янелохом по прямому приказу }{уйла начиная с 2019 года.
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06.07.2026 10:20 Ответить
+7
А відповідь на мацкву буде? Вже скоро рік як з цих обіцянок пройде.
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06.07.2026 10:26 Ответить
+4
Що значить бути готовим? Просто тупо сприйняти як факт і подивитись на наслідки?
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06.07.2026 10:25 Ответить

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