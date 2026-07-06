Момент массированных ударов РФ по Киеву в ночь на 6 июля

В ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Кадры массированных ударов РФ по Киеву обнародовал канал APT, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

На видео запечатлены многочисленные взрывы в столице и задымление после ударов РФ.

Читайте: 7 июля в Киеве объявлен Днём траура по погибшим в результате ударов РФ

Массированный обстрел

Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.

В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ с утра атакует АЗС в Запорожье: трое человек пострадали