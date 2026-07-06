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Новости Видео Обстрелы Киева Массированный комбинированный удар
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Момент массированных ударов РФ по Киеву в ночь на 6 июля

В ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Кадры массированных ударов РФ по Киеву обнародовал канал APT, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На видео запечатлены многочисленные взрывы в столице и задымление после ударов РФ.

Читайте: 7 июля в Киеве объявлен Днём траура по погибшим в результате ударов РФ

Массированный обстрел

  • Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.
  • В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.

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Автор: 

Киев (26640) обстрел (33659)
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Топ комментарии
+17
****, довбню! А ХТО ту шваль постійно до влади пхав? Хто тих всіх кучм, януковичів і всіляку зелену срань робив тими ж президентами? А хіба не ти і тобі подібні дебіли?
А тепер що, винен хтось, а не ти?
І що, не дагаваріцца пасрєдінє, не заглянуть в глаза? І шашликі на майскіє тобі, падлі, в горлянці не застрягли?
оруть вони тут, воляають, бо ж то все хтось, то ж не воно...аби не бариха...
Так, для дебіла, якщо не втямі: найбільше наша армія постраждала за часів Кучми і Януковича!
А найстрашнішої шкоди Україні завдало президентсво Зеленського! бо ж ти паржать захотіло... шашліків і асфальту тобі потрібно було. ну то жри тепер і ржи...
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06.07.2026 10:59 Ответить
+14
"Київ у вогні. Знову руйнування і смерть. Кожна наступна атака страшніша за попередню. Знову буде день жалоби. Ворог намагається зламати нашу волю. Нам потрібна адекватна відповідь прямо зараз, а не балачки про майбутні ракети. Звертаюсь до президента - прийміть справедливе рішення заради перемоги. Дайте нам можливість працювати! Москва повинна відчути страх."
Юрій Касьянов
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06.07.2026 09:57 Ответить
+10
Довбню, ні в Ющенка ні в Порошенка, якими б вони хреновими не були, НЕ БУЛО ні монобільшості ні своїх урядів. Бо ж "мудрий наріт" так вирішував.
А тому жри тепер шашлики, дебіле, не вдавись...
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06.07.2026 11:01 Ответить

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