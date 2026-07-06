Момент массированных ударов РФ по Киеву в ночь на 6 июля
В ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет.
Кадры массированных ударов РФ по Киеву обнародовал канал APT, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
На видео запечатлены многочисленные взрывы в столице и задымление после ударов РФ.
Массированный обстрел
- Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.
- В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.
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А тепер що, винен хтось, а не ти?
І що, не дагаваріцца пасрєдінє, не заглянуть в глаза? І шашликі на майскіє тобі, падлі, в горлянці не застрягли?
оруть вони тут, воляають, бо ж то все хтось, то ж не воно...аби не бариха...
Так, для дебіла, якщо не втямі: найбільше наша армія постраждала за часів Кучми і Януковича!
А найстрашнішої шкоди Україні завдало президентсво Зеленського! бо ж ти паржать захотіло... шашліків і асфальту тобі потрібно було. ну то жри тепер і ржи...
Юрій Касьянов
А тому жри тепер шашлики, дебіле, не вдавись...