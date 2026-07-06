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Новости Массированный комбинированный удар Саммит НАТО
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Сибига - участникам саммита НАТО: Защитите украинских детей от российского баллистического террора!

Сибига после массированного удара РФ обратился к участникам саммита НАТО

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал участников саммита НАТО предоставить Украине ракеты для систем ПВО, чтобы защитить украинцев от российского баллистического террора.

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Защитите украинских детей от российского баллистического террора! Нет более неотложной задачи. Это наше главное послание к саммиту НАТО на этой неделе.

Пока мировые лидеры отправляются в Анкару, хотелось бы, чтобы они услышали то, что этой ночью слышали семьи в Киеве. Это был один из самых жестоких обстрелов — десятки баллистических ракет. Ужасная канонада громких взрывов один за другим.

Российские террористы нанесли удары по мирным людям, которые спали, намеренно целясь в жилые многоэтажки, чтобы причинить как можно больше жертв", — подчеркнул глава МИД.

По словам Сибиги, послание Путина Анкаре простое: он и впредь будет нацеливать баллистические ракеты на спящих детей и продолжит убивать столько, сколько сможет.

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"Каким будет ответ лидеров Альянса? Сейчасуже не время для слабых шагов. Они лишь побудят Москву продолжать и распространять террор за пределы Украины.

Самым важным результатом саммита в Анкаре должно стать укрепление способности Украины защищать наших детей от российского баллистического террора. Нам нужны реальные шаги.

Ракеты PAC-3 были созданы именно для того, чтобы защищать людей от такого варварства. Тысячи таких ракет хранятся на складах по всему миру в качестве резерва на случай потенциальных угроз. Но для Украины эти угрозы - не потенциальные! Российские ракеты каждую неделю убивают людей.

Украина сейчас является единственной страной в мире, которая каждую неделю подвергается баллистическим атакам. Средства защиты от этого террора должны быть здесь. И все решения по противовоздушной обороне нужны сейчас, а не потом. Потому что для нас время измеряется человеческими жизнями", — подытожил он.

Смотрите: Момент массированных ударов РФ по Киеву в ночь на 6 июля. ВИДЕО

Массированный обстрел

  • Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.
  • В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.
  • В целом российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек

Читайте: Нужно быть готовым к тому, что РФ может нанести удар и на следующий день, — Игнат

Автор: 

НАТО (10739) обстрел (33588) Сибига Андрей (1017)
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Топ комментарии
+7
Не треба спекулювати дітьми. Так, вбивство дітей це найжахливіше шо може бути! Але де обіцяні удари по мАЦквЄ?! Якщо немає чим то вечірніми гундосиками та нахваляннями нічого не вийде. На мордорі ***** бояться більше ніж власної смерті. Вони кацапсячі маньяки і поводитись з ними треба як з маньяками. Вдарили по Харкову - їбонути по бєлгороду так, щоб пів міста знесло. Тоді буде якийсь толк. А те що кацапня стоїть в чергах на заправку проблему не вирішує. Вони гівно жерти будуть, але українцям спокою не дадуть. Їх треба просто вбивати, вбивати і вбивати!
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06.07.2026 11:01 Ответить
+6
А від КАБов не треба захистити українських дітей? В Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Сумах, Ніколаєва, Херсоні і ще у багатьох прифронтових містах балістика рідкий гість, в от КАБи - несуть смерть кожен день.
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06.07.2026 10:54 Ответить
+4
Та Запорожье, Харькове и т.д. чужие дети. А в Киеве у них свои, по крайней мере инногда в гости приезжают. Хотя и не дети его вовсе волнуют, если быть точным.
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06.07.2026 10:58 Ответить

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