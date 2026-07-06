Сибига - участникам саммита НАТО: Защитите украинских детей от российского баллистического террора!

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал участников саммита НАТО предоставить Украине ракеты для систем ПВО, чтобы защитить украинцев от российского баллистического террора.

Об этом он сообщил в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Защитите украинских детей от российского баллистического террора! Нет более неотложной задачи. Это наше главное послание к саммиту НАТО на этой неделе.

Пока мировые лидеры отправляются в Анкару, хотелось бы, чтобы они услышали то, что этой ночью слышали семьи в Киеве. Это был один из самых жестоких обстрелов — десятки баллистических ракет. Ужасная канонада громких взрывов один за другим.

Российские террористы нанесли удары по мирным людям, которые спали, намеренно целясь в жилые многоэтажки, чтобы причинить как можно больше жертв", — подчеркнул глава МИД.

По словам Сибиги, послание Путина Анкаре простое: он и впредь будет нацеливать баллистические ракеты на спящих детей и продолжит убивать столько, сколько сможет.

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"Каким будет ответ лидеров Альянса? Сейчасуже не время для слабых шагов. Они лишь побудят Москву продолжать и распространять террор за пределы Украины.

Самым важным результатом саммита в Анкаре должно стать укрепление способности Украины защищать наших детей от российского баллистического террора. Нам нужны реальные шаги.

Ракеты PAC-3 были созданы именно для того, чтобы защищать людей от такого варварства. Тысячи таких ракет хранятся на складах по всему миру в качестве резерва на случай потенциальных угроз. Но для Украины эти угрозы - не потенциальные! Российские ракеты каждую неделю убивают людей.

Украина сейчас является единственной страной в мире, которая каждую неделю подвергается баллистическим атакам. Средства защиты от этого террора должны быть здесь. И все решения по противовоздушной обороне нужны сейчас, а не потом. Потому что для нас время измеряется человеческими жизнями", — подытожил он.

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Массированный обстрел

Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.

В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.

В целом российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек

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