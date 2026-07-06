Фон дер Ляйен после массированной атаки РФ: Украина срочно нуждается в дополнительных средствах ПВО

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на массированный удар РФ по Украине этой ночью.

Об этом она сообщила в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Прошлой ночью российский режим вновь совершил неизбирательную воздушную атаку на мирных жителей, применив более 400 дронов и ракет для ударов по столице.

Украина срочно нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Мы обсудим это на этой неделе в Анкаре на саммите НАТО", - отметила фон дер Ляйен.

Также президент ЕК напомнила, что на прошлой неделе ЕС выделил первые 4 миллиарда евро в рамках программы кредитной поддержки объемом 90 миллиардов евро.

"В ближайшее время будет предоставлена ещё большая помощь. Такжемы настойчиво работаем над тем, чтобы в ближайшие дни окончательно согласовать 21-й пакет санкций.

Мы и впредь будем усиливать давление, пока Россия не прекратит кровопролитие", - подытожила она.

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Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.

В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.

В целом российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек

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