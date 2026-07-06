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Новости Массированный комбинированный удар
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Фон дер Ляйен после массированной атаки РФ: Украина срочно нуждается в дополнительных средствах ПВО

Фон дер Ляйен отреагировала на массированный удар РФ 6 июля

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на массированный удар РФ по Украине этой ночью.

Об этом она сообщила в социальной сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Прошлой ночью российский режим вновь совершил неизбирательную воздушную атаку на мирных жителей, применив более 400 дронов и ракет для ударов по столице.

Украина срочно нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны. Мы обсудим это на этой неделе в Анкаре на саммите НАТО", - отметила фон дер Ляйен.

Также президент ЕК напомнила, что на прошлой неделе ЕС выделил первые 4 миллиарда евро в рамках программы кредитной поддержки объемом 90 миллиардов евро.

"В ближайшее время будет предоставлена ещё большая помощь. Такжемы настойчиво работаем над тем, чтобы в ближайшие дни окончательно согласовать 21-й пакет санкций.

Мы и впредь будем усиливать давление, пока Россия не прекратит кровопролитие", - подытожила она.

Читайте: Сибига - участникам саммита НАТО: Защитите украинских детей от российского баллистического террора!

  • Российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего, по состоянию на данный момент, известно о 11 погибших. Пострадали более 40 человек.
  • В Воздушных силах сообщили, что РФ выпустила 68 ракет и 351 БПЛА. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • Силы ПВО сбили 37 ракет и 326 беспилотников.
  • В целом российский удар по Киеву и области уже унес жизни 14 человек

Читайте: Зеленский призвал США и Европу усилить украинскую ПВО: В Киеве 11 погибших, в Киевской области — 3. Нам нужны ракеты-перехватчики. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (33588) ПВО (3808) Урсула фон дер Ляйен (757)
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Топ комментарии
+2
Україна терміново потребує ядерної зброї та засобів її доставки! Без цього війна не закінчиться.
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06.07.2026 11:28 Ответить
+1
І ? Який би щит не був топір його розрубає. Треба БАЛІСТИКУ і бити по ним
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06.07.2026 11:35 Ответить
+1
Ця жінка не розуміє, що засобами ППО війни не виграють, потрібна балістика малої і середньої дальності... терміново. Потрібні високоточні крилаті ракети малої і середньої дальності, 5-10 фламінго нічого не вирішать, треба сотні. Ну і руйнувати російський ВПК, вони перейшли на військові рейки і клепають ракети, якщо це не зупиняти, то поперше війна ніколи не закінчиться, по друге це зруйнує усю Україну з часом.
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06.07.2026 11:35 Ответить

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