После ночной атаки РФ движение поездов в Киевской области полностью возобновили. ФОТО

Ночью 6 июля Россия в очередной раз нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Киевской области. Из соображений безопасности на отдельных участках движение поездов было временно ограничено, были задействованы резервные маршруты и внесены изменения в расписания.

Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

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Движение уже возобновлено

По его словам, на данный момент движение уже восстановлено. Первый поезд из Боярки уже выехал в Киев.

"В рекордно короткие сроки железнодорожники, работавшие сразу вслед за взрывотехниками ГСЧС, восстановили инфраструктуру в Киевской области и возобновили движение поездов. В дальнейшем как поезда дальнего следования, так и пригородные будут следовать по стандартному маршруту.



Было задействовано два десятка восстановительных бригад энергетиков, связистов, путевиков, которые работали параллельно, чтобы как можно быстрее вернуть поезда на стандартные маршруты", - отметил вице-премьер.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 5 человек.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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