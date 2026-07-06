После ночной атаки РФ движение поездов в Киевской области полностью возобновили. ФОТО
Ночью 6 июля Россия в очередной раз нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Киевской области. Из соображений безопасности на отдельных участках движение поездов было временно ограничено, были задействованы резервные маршруты и внесены изменения в расписания.
Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
Движение уже возобновлено
По его словам, на данный момент движение уже восстановлено. Первый поезд из Боярки уже выехал в Киев.
"В рекордно короткие сроки железнодорожники, работавшие сразу вслед за взрывотехниками ГСЧС, восстановили инфраструктуру в Киевской области и возобновили движение поездов. В дальнейшем как поезда дальнего следования, так и пригородные будут следовать по стандартному маршруту.
Было задействовано два десятка восстановительных бригад энергетиков, связистов, путевиков, которые работали параллельно, чтобы как можно быстрее вернуть поезда на стандартные маршруты", - отметил вице-премьер.
Что этому предшествовало?
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 5 человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
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