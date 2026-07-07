УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9646 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи на Київщині
5 266 50

Генштаб про вибухи у Вишневому: Об’єкт, на якому відбувалася детонація, не належить ЗСУ

Генштаб ЗСУ заявив що не відповідає за об’єкт у Вишневому де була детонація

Об’єкт у місті Вишневе Київської області, на якому після російської атаки 6 липня відбувалася детонація, не підпорядковується Збройним силам України та не належить до їхньої сфери управління.

Про це речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Об'єкт не підпорядковується ЗСУ

За його словами, залишається чинним розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, яке забороняє розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів.

Лиховій додав, що ЗСУ висловлюють щирі співчуття мирним мешканцям, які постраждали після удару по Вишневому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська атака пошкодила дилерський центр Honda у Вишневому – він тимчасово не працюватиме 

Що передувало?

  • Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема, по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію.
  • Через ризики повторної детонації вибухонебезпечних предметів понад 600 людей із Вишневого евакуювали. Загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. 
  • Напередодні президент Володимир Зеленський доручив з’ясувати обставини, "того, що сталось у Вишневому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови, уряд виділить кошти на відновлення, - Свириденко

Автор: 

Вишневе (54) Генштаб ЗС (8619) Київська область (4684) обстріл (35018) Бучанський район (186)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Може це москалі напривозили снарядів та поклали їх просто неба? Що за бардак. ГУР Монако підірвав, СБУ їх повязали, де Зеленский, всюди бл. цирк.
показати весь коментар
07.07.2026 20:12 Відповісти
+15
Напевно Кличку або Пороху належить, бо зелені точно не причому)
показати весь коментар
07.07.2026 20:14 Відповісти
+14
Така прямо секретна секретність, що аж кацапам, напевне захотілось до нас приїхати на майстер-клас по секретності.

Мені здається, що в же навіть останній бомж з інтернетом в курсі, що мова йде про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%80%C2%BB Жулянський машинобудівний завод «Візар» котрий належить Укроборонпрому, а самі допитливі можуть навіть подивитись результат попередніх прильотів на супутниковій карті.

Але місцевим жителям неважливо, хто з вас на цей раз всрався, Укроборонпром чи МО, краще скажіть, куди їм їхати зимувати? В лондонський будинок Зеленського, ізраїльські апартаменти Міндіча, чи в Кончу-Заспу, в Династію? Через півтора місяця вже осінь, а у нас тут не Бангладеш, під пальмою не перезимуєш.
показати весь коментар
07.07.2026 20:42 Відповісти

Завантаження...

 
 