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Генштаб про вибухи у Вишневому: Об’єкт, на якому відбувалася детонація, не належить ЗСУ
Об’єкт у місті Вишневе Київської області, на якому після російської атаки 6 липня відбувалася детонація, не підпорядковується Збройним силам України та не належить до їхньої сфери управління.
Про це речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Об'єкт не підпорядковується ЗСУ
За його словами, залишається чинним розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, яке забороняє розміщення складів боєприпасів та інших подібних об'єктів поруч із цивільною забудовою та місцями перебування мирних жителів.
Лиховій додав, що ЗСУ висловлюють щирі співчуття мирним мешканцям, які постраждали після удару по Вишневому.
Що передувало?
- Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали масованого удару по Київській області, зокрема, по місту Вишневе. Там фіксували вторинну детонацію.
- Через ризики повторної детонації вибухонебезпечних предметів понад 600 людей із Вишневого евакуювали. Загалом у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови.
- Напередодні президент Володимир Зеленський доручив з’ясувати обставини, "того, що сталось у Вишневому".
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Мені здається, що в же навіть останній бомж з інтернетом в курсі, що мова йде про https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%80%C2%BB Жулянський машинобудівний завод «Візар» котрий належить Укроборонпрому, а самі допитливі можуть навіть подивитись результат попередніх прильотів на супутниковій карті.
Але місцевим жителям неважливо, хто з вас на цей раз всрався, Укроборонпром чи МО, краще скажіть, куди їм їхати зимувати? В лондонський будинок Зеленського, ізраїльські апартаменти Міндіча, чи в Кончу-Заспу, в Династію? Через півтора місяця вже осінь, а у нас тут не Бангладеш, під пальмою не перезимуєш.