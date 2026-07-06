У Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови, уряд виділить кошти на відновлення, - Свириденко

Після російської атаки у Вишневому зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за час повномасштабної війни. Уряд виділить кошти з резервного фонду на відновлення пошкодженого житла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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"Унаслідок російської атаки цієї ночі у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Пошкоджено 13 гектарів житлової забудови", - повідомила Свириденко.

Уряд виділить кошти з резервного фонду

З огляду на масштаби руйнувань, Уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу.

Необхідність ухвалення оперативних рішень обговорили з Президентом.

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Які вживаються заходи

Із ночі у місті розгорнуті штаби, де люди можуть отримати всю необхідну термінову допомогу та консультації щодо оформлення компенсації. На місці працюють 500 рятувальників ДСНС та понад 400 поліцейських.

Свириденко подякувала міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та голові Київської ОВА Миколі Калашнику за якісну координацію роботи.

"Щира подяка усім рятувальникам, саперам, комунальникам — усім, хто ліквідовує наслідки ворожого обстрілу та повертає громаду до життя", - зазначила прем'єрка.

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Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня