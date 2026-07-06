Детонації у Вишневому після російського удару закінчилися, - ДСНС
У місті Вишневе після російської атаки евакуювали понад 600 осіб.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Наразі детонація вже не спостерігається. На місці створено оперативний штаб, працюють рятувальники разом із працівниками Нацполіції та місцевими органами влади.
Наразі евакуйовано понад 600 осіб. Людей евакуйовують у спеціально визначені місця. Також на всіх локаціях працюють фахівці піротехнічних служб, щоб перевірити приватні домоволодіння на наявність вибухонебезпечних предметів", - розповіла вона.
Що передувало?
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
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Татаров з єрмаком, можуть це підтвердити!!