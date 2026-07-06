Детонації у Вишневому після російського удару закінчилися, - ДСНС

У місті Вишневе після російської атаки евакуювали понад 600 осіб.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Наразі детонація вже не спостерігається. На місці створено оперативний штаб, працюють рятувальники разом із працівниками Нацполіції та місцевими органами влади.

Наразі евакуйовано понад 600 осіб. Людей евакуйовують у спеціально визначені місця. Також на всіх локаціях працюють фахівці піротехнічних служб, щоб перевірити приватні домоволодіння на наявність вибухонебезпечних предметів", - розповіла вона.

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Що передувало?

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 11, постраждалих вже 46, епіцентр влучань - Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинули 3 людини.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

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