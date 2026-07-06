Детонации в Вишневом после российского удара прекратились, - ГСЧС
В городе Вишневое после российской атаки эвакуировали более 600 человек.
Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В настоящее время взрывов уже не наблюдается. На месте создан оперативный штаб, работают спасатели совместно с сотрудниками Нацполиции и местными органами власти.
На данный момент эвакуировано более 600 человек. Людей эвакуируют в специально отведенные места. Также на всех локациях работают специалисты пиротехнических служб, чтобы проверить частные домовладения на наличие взрывоопасных предметов", - рассказала она.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было сбито 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Татаров з єрмаком, можуть це підтвердити!!