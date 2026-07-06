Детонации в Вишневом после российского удара прекратились, - ГСЧС

В городе Вишневое после российской атаки эвакуировали более 600 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В настоящее время взрывов уже не наблюдается. На месте создан оперативный штаб, работают спасатели совместно с сотрудниками Нацполиции и местными органами власти.

На данный момент эвакуировано более 600 человек. Людей эвакуируют в специально отведенные места. Также на всех локациях работают специалисты пиротехнических служб, чтобы проверить частные домовладения на наличие взрывоопасных предметов", - рассказала она.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было сбито 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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