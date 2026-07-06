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Детонации в Вишневом после российского удара прекратились, - ГСЧС

Удар по Вишневому: закончилась ли детонация?

В городе Вишневое после российской атаки эвакуировали более 600 человек. 

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В настоящее время взрывов уже не наблюдается. На месте создан оперативный штаб, работают спасатели совместно с сотрудниками Нацполиции и местными органами власти. 

На данный момент эвакуировано более 600 человек. Людей эвакуируют в специально отведенные места. Также на всех локациях работают специалисты пиротехнических служб, чтобы проверить частные домовладения на наличие взрывоопасных предметов", - рассказала она.

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Что предшествовало?

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было сбито 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

Смотрите: Жительница Вишневого о ночной атаке РФ: За пять лет войны я так не боялась. Дышать невозможно. ВИДЕО

Автор: 

Вишневое (40) Киевская область (4705) ГСЧС (5246) Бучанский район (159)
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Топ комментарии
+13
Конча Заспа або «династія» у Козині, мають для розміщення цього складу набагато кращі умови!!!
Татаров з єрмаком, можуть це підтвердити!!
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06.07.2026 12:37 Ответить
+12
Який з одною звивиною влаштував склад бк в межах міста?🤦
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06.07.2026 12:33 Ответить
+11
Гарний склад з БК був. ЩО аж 4 години детонувало. На скільки мільярдів дефіцитної зброї просрали? Зато як ми рахуємо скільки рашисти гроші витратили на обстріл України і переживаємо за Сосію що в них закінчаться гроші
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06.07.2026 12:41 Ответить

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