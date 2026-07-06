Жительница Вишневого о ночной атаке РФ: За пять лет войны я так не боялась. Дышать невозможно
Во время ночной российской атаки в Вишневом Киевской области произошла детонация взрывоопасных предметов, которая продолжается уже несколько часов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказала жительница города Ирина Яковенко.
По словам женщины, взрывы были настолько мощными, что в домах вырывало двери, а стекло разлеталось во все стороны.
"Было очень страшно. Было так страшно, что даже, наверное, за пять лет войны я не боялась так, как сегодня. Взрывалось все. Летело стекло, летело просто повсюду. У нас, слава Богу, дом целый, но вырвало двери, повредило окна", - рассказала она.
Женщина также сообщила, что во время взрывов дом сильно качался, из-за чего жильцы были вынуждены покинуть квартиры и спуститься в подъезд.
"Дом просто ходил. Мы вышли в подъезд, потому что было очень страшно. Потом взрывы вырвали входную дверь в дом", - сказала Ирина.
"Дышать невозможно"
По словам жительницы Вишневого, по состоянию на утро в городе продолжались взрывы, а воздух оставался сильно загрязненным.
"Я не могу открыть ни окно, ни что-либо другое, потому что здесь ужас. Взрывы идут волнами уже более двух-трех часов", - отметила она.
Именно из-за ухудшения качества воздуха часть жителей начала покидать город.
"Машины уезжают, люди забирают детей, вещи. Дышать нечем", - рассказала очевидица.
В то же время она отметила, что перебоев с электро- и водоснабжением в Вишневом нет.
Ранее городские власти призвали жителей не выходить на улицу, а работников местных предприятий - не выходить на работу из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов. Также жителей попросили оставаться в укрытиях или безопасных местах до отдельного сообщения об окончании опасности.
Что предшествовало?
В Вишневом продолжается пожар на месте ракетного удара. Проводится эвакуация людей из частного сектора. К ликвидации последствий атаки привлечено более 400 спасателей и полицейских.
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