Жителька Вишневого про нічну атаку РФ: За п’ять років війни я так не боялася. Дихати неможливо. ВIДЕО

Під час нічної російської атаки у Вишневому Київської області виникла детонація вибухонебезпечних предметів, яка триває вже кілька годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, в ефірі "Сніданку з 1+1" розповіла мешканка міста Ірина Яковенко.

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За словами жінки, вибухи були настільки потужними, що в будинках виривало двері, а скло розліталося навсібіч.

"Було дуже страшно. Було так страшно, що навіть, напевно, за п'ять років війни я не боялася так, як сьогодні. Вибухало все. Летіло скло, летіло просто скрізь. У нас, слава Богу, будинок цілий, але повиривало двері, пошкодило вікна", — розповіла вона.

Жінка також повідомила, що під час вибухів будинок сильно хитався, через що мешканці були змушені залишити квартири та спуститися до під'їзду.

"Будинок просто ходив. Ми вийшли в під'їзд, бо було дуже страшно. Потім вибухами вирвало вхідні двері в будинок", - сказала Ірина.

Дихати неможливо"

За словами мешканки Вишневого, станом на ранок у місті продовжувалася детонація, а повітря залишалося сильно забрудненим.

"Я не можу відкрити ні вікно, нічого, бо тут страхіття. Детонація йде хвилями вже понад дві-три години", — зазначила вона.

Саме через погіршення якості повітря частина жителів почала залишати місто.

"Машини виїжджають, люди забирають дітей, речі. Дихати немає чим", - розповіла очевидиця.

Водночас вона зазначила, що перебоїв з електро- та водопостачанням у Вишневому немає.

Раніше міська влада закликала мешканців не виходити на вулицю, а працівників місцевих підприємств — не вирушати на роботу через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів. Також жителів попросили залишатися в укриттях або безпечних місцях до окремого повідомлення про завершення небезпеки.

Що передувало?

У Вишневому триває пожежа на місці ракетного удару. Проводиться евакуація людей із приватного сектора. До ліквідації наслідків атаки залучено понад 400 рятувальників і поліцейських.

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