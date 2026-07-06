Почти 5 улиц полностью уничтожены в Вишневом, детонации продолжаются. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Вишневом Киевской области продолжается эвакуация жителей из района, подвергшегося российскому обстрелу.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Эвакуация

"Самое главное отметить, что эвакуировали 279 жителей из города (по данным Клименко, эвакуировали около 500 человек. - Ред.), из очага, где происходили опасные действия. Слышим, сейчас продолжаются взрывы: работают правоохранители, работает полиция, привлечены ГСЧС, коммунальные службы находятся в состоянии готовности. Как только будет получено разрешение, мы приступим к демонтажу разрушенных конструкций", - пояснил Калашник.

В настоящее время, как уточнил он, спасатели проверяют подвалы в поисках людей, которые могли укрыться от ударов. Ведется работа с родными и близкими, устанавливается, есть ли еще люди, нуждающиеся в эвакуации.

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Уничтожено 5 улиц

"Но, на самом деле, работы очень много, последствия ужасающие, почти 5 улиц полностью уничтожены. Если говорить об объемах, это десятки домов, до сотни, много пожаров, водоснабжение осуществляется водовозами, коммунальные службы работают", - подчеркнул глава ОГА.

Он уточнил, что на месте были созданы пункты стойкости, временные штабы по ликвидации последствий, также есть автобусы стойкости, в которых можно написать заявление, сообщить или обратиться с вопросом или проблемой, чтобы получить качественную, квалифицированную консультацию. На месте также работают сотрудники социальных служб и психологи.















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Как сообщает Калашник в Telegram-канале, на данный момент известно о 26 пострадавших в результате атаки РФ на Киевскую область, среди которых двое детей - младенец возрастом 9 месяцев и 12-летний ребенок. В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Вишневом Бучанского района. В результате атаки возник масштабный пожар на территории складских помещений.

"Мы организовали пункты для размещения людей. Мы доставляем местных жителей. Мы обеспечивали это с самого начала. Пятьсот человек были вывезены и эвакуированы отсюда именно таким образом", - подытожил глава ОГА.

Что этому предшествовало?

Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 11, пострадавших уже 46, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

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